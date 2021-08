Green Pass: verso l’obbligo per personale scolastico e studenti universitari

Dalla Cabina di Regia sono emersi alcuni orientamenti in merito all’uso del Green Pass nei prossimi mesi: i dettagli

Green pass d’obbligo per i docenti e per il personale scolastico.

Questo uno degli orientamenti emersi nella riunione della Cabina di regia che ha avuto luogo questa mattina, 5 agosto. Presenti il premier Mario Draghi, i vertici del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e quello dei Trasporti Enrico Giovannini. All’incontro di Palazzo Chigi hanno partecipato anche i capi delegazione dei partiti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Roberto Speranza, Massimo Garavaglia ed Elena Bonetti.

Stando alle indiscrezioni, sarebbe confermata la ripartenza delle scuole in presenza di ogni ordine e grado. Per un ritorno a scuola in sicurezza dal rischio di contagio da Covid-19 si andrebbe verso una Carta verde obbligatoria per tutti i docenti e personale Ata. “Chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato“, chiariscono le stesse fonti governative. Inoltre, il green pass diventerebbe obbligatorio, dal primo settembre, anche su trasporti di lunga percorrenza.

Nulla di definitivo circa l’obbligatorietà della certificazione per bambini e ragazzi, ma l’idea sarebbe quella di estendere l’obbligo agli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni. Inoltre, si ipotizza di rendere i prezzi calmierati per i tamponi. Infine, sempre per quanto riguarda i giovani, l’obbligo del green pass riguarderebbe anche gli studenti universitari.