Haaland e quell’indizio social: futuro in Italia per il bomber?

Chiunque farebbe follie per accaparrarsi le prestazioni di Erling Braut Haaland. Il talento norvegese è ormai una stella affermata del panorama calcistico mondiale e le sue prestazioni al Borussia Dortmund fanno gola qualsiasi top club in chiave calciomercato. In sole 56 presenze con “le Vespe”, l’attaccante ha messo a segno la bellezza di 55 reti: un bottino di tutto rispetto considerata la giovane età del centravanti (classe 2000).

Haaland e il futuro

Il bomber, anche attraverso il suo agente Mino Raiola, ha più volte lasciato intendere che la parentesi Dortmund sta per terminare. Sono ben altri i palcoscenici ai quali il numero nove ambisce, e i 150 milioni del cartellino (fonte Transfermarkt) non spaventano i principali top club al mondo. Il calciomercato sta per infiammarsi.

Il messaggio all’Italia

Attraverso il suo profilo Instagram, questa mattina, Haaland ha pubblicato una storia al termine dell’allenamento. Ciò che ha fatto battere i cuori dei tifosi è il messaggio scritto dall’attaccante: “Training finito”. Per la prima volta il bomber si è espresso in italiano, forse con l’intento di strizzare l’occhio al Belpaese in vista della prossima sessione di calciomercato.

Sono diversi i club che si sono detti interessati al norvegese, ma in Serie A ben pochi possono permettersi un tale esborso monetario. Quel che è certo è che Haaland farebbe la fortuna di chiunque. Adesso la palla passa alle big del campionato. Chi farà la prima mossa?