Hopper, il nuovo singolo di Gio Evan: testo e significato

Gio Evan da pochi istanti è uscito per Capitol Records Italy con il nuovo singolo “Hopper”, una ballad da cantautore pop, una canzone di luce, di immagini, di colori, prodotta da TOM.

“Hopper” – come suggerisce lo stesso autore – è una canzone per tutte le persone che padroneggiano la propria solitudine e la mutano in opere d’arte. “Persone taciturne come un dipinto, che frequentano il mare e si sfogano con il tramonto. Persone che quando ci sono non si sentono, ma quando mancano si sente. Volevo tornare alla musica, come tornerebbe Edward Hopper, in mezzo a tutti ma guardando il mare, seduto in disparte”.

Con “Hopper”, entriamo nel mondo di Gio Evan, cantautore pop, artista poliedrico, pensatore, scrittore e performer. Un mondo che può sembrare leggero, ma che in realtà se andiamo anche ad ascoltare i versi del suo nuovo singolo raccontano solo una “leggerezza del cuore”, una qualità rara che accomuna però grandi artisti e scrittori.

Nel brano ci troviamo di fronte a quello che sta accadendo o è accaduto o accadrà, a tutti noi, che ogni giorno cadiamo per gli inciampi della vita e che per andare avanti, per credere ancora nei propri sogni, dobbiamo rialzarci. Senza usare parole fin troppo usate e abusate come resilienza Gio Evan canta “così abituata a cadere che sembri nata per rialzarti, ma goditi il cielo se cadi che l’alba è bella vista da sdraiati”.

Parole che può cantare solo chi possiede un immaginario positivo, che desidera anche l’abbraccio con altri esseri umani, che vuol vivere nella verità.

Non è un caso che il titolo del nuovo singolo sia proprio “Hopper”, che è anche un pittore dell’America degni anni venti che da uomo e da artista conosceva la realtà e la durezza del quotidiano (per mantenersi lavorava come grafico) ma continuava a inseguire la sua arte nonostante quanti sforzi andare avanti.

Nei quadri di Hopper sono le figure femminili le protagoniste privilegiate, ritratte al sole, come in questa canzone di Gio Evan “mi porti al mare da sola e tutto il mondo per aria e gli occhi a forma di sole”.

Anche i paesaggi naturali, non sfondo ma protagonisti della narrazione uniscono questi due artisti. Per Hopper è il paesaggio di Cape Cod, le dune, il faro. Per Gio Evan può essere l’India o l’Appennino italiano, il mare, il sole, la pioggia, la magia degli elementi della natura che ti danno pace.

Inoltre essendo due artisti che raccontano la realtà, come Hopper era critico con l’America in cui stava vivendo, nella canzone troviamo anche un accenno sociale al mondo che si uccide per diamanti e enfatizza le sicurezze da rapper.

Ci vuole talento per raccontare la felicità, ostinazione, capacita di rialzarsi anche se il rumore quotidiano ti porta lontano da te stesso. In queste giornate in cui troppi vivono sommersi nel rancore, “Hopper” ci indica in musica una strada diversa, per essere felici nella condivisione del tempo presente.

Dopo l’uscita di “Hopper”, il 17 maggio arriva anche il nuovo romanzo “VIVERE A SQUARCIAGOLA”, edito da Rizzoli che l’artista presenterà in tutta Italia con un lungo tour in camper. Un romanzo in cui prosa e poesia si mescolano sapientemente e che è stato ispirato da un viaggio in India che lo stesso autore fece da ragazzo.

Queste le date delle prime presentazioni:

17 maggio – Senigallia

19 maggio – Catania

20 maggio – Vibo Valentia

21 maggio – Brindisi

23 maggio – Roma

24 maggio – Bologna

25 maggio – Firenze

26 maggio – Padova

27 maggio – Genova

28 maggio – Torino

Il 1° luglio a Milano Gio Evan sarà protagonista di un grande evento live al Carroponte di Sesto San Giovanni la prima edizione di “EVANLAND” – Festival Internazionale del Mondo Interiore, una produzione di Massimo Levantini per Baobab Music.

Testo – Hopper

