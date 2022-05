Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 13 Maggio

Per Teresa arriva l’ultimo giorno al Paradiso.

L’improvvisa morte del padre di Vittorio però la spinge a un gesto che farà sentire tutto il magazzino vicino a Conti in un momento così terribile. Pietro partecipa a una sontuosa cena prenotata da Mandelli in un lussuoso ristorante. Qui incontra Irene, la figlia di Umberto, che ignora il suo coinvolgimento nell’omicidio del padre.

