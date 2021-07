House of Gucci: il nuovo film di Ridley Scott

Rilasciato il trailer italiano di House of Gucci, il nuovo lavoro di Ridley Scott: ecco tutte le news

Dopo le varie clip rubate dal set del film, girato in molte location italiane, ecco finalmente il trailer de House of Gucci, la nuova pellicola di Ridley Scott. Protagonisti del racconto dell’omicidio di Maurizio Gucci architettato da Patrizia Reggiani, Lady Gaga e Adam Driver, nei rispettivi ruoli di marito e moglie.

“Era un nome che suonava così dolce, seducente, sinonimo di valore, stile, potere, ma che era anche una maledizione”, recita fuori campo la voce di Lady Gaga, che veste i panni della consorte condannata a 18 anni di prigione. La Reggiani è poi stata soprannominata la “Vedova Nera” prima di esser rilasciata nel 2016.

La Trama ed il Cast

Il film si basa su fatti realmente accaduti: nessuno dimentica l’agghiacciante caso di omicidio dello stilista Maurizio Gucci, il membro della famiglia che ha fondato la casa di alta moda ora famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Il film sceneggiato da Becky Johnston e Roberto Bentivegna si basa inoltre sul libro The House Of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. La pellicola dovrebbe arrivare nei cinema il prossimo dicembre. Ad affiancare le due star protagoniste, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek (come Pina Auriemma), Madalina Ghenea (Sophia Loren) Jack Huston e Al Pacino.



