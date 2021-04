Nei guai per tentato omicidio cinque persone che avevano architettato il rapimento dei cani di Lady Gaga, mentre lei era appena giunta in Italia

Lo scorso Febbraio, quando lei era appena giunta in Italia per le riprese del film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci, a Los Angeles alcuni malviventi rapivano i suoi cinque bulldog francesi sparando al dogsitter Ryan Fisher. Oggi Lady Gaga può tirare un sospiro di sollievo: i cinque rapitori, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, sono stati arrestati, su di loro pende l’accusa di tentato omicidio.

Potrebbe interessarti:

Al fermo dei cinque, secondo una prima ricostruzione, avrebbe contribuito il legame di prossimità affettiva che esiste tra uno di loro e la donna che ha consegnato alla Polizia i bulldog francesi, rispondendo all’accorato appello di Lady Gaga che per l’occasione ha anche sborsato un ingente somma di denaro: ella, infatti, sarebbe la compagna del padre di uno dei malviventi.

Il rapimento dei cani della diva di A Star is Born potrebbe essere stato premeditato: secondo la Polizia americana, infatti, i cinque fermati avevano architettato un piano in apparenza infallibile, ben consci della preziosità dei bulldog francesi sul mercato clandestino degli animali.

Le mire della banda, però, non avevano fatto i conti con l’abnegazione del dogsitter Ryan Fisher che ha difeso strenuamente i cani di Lady Gaga fino ad essere aggredito e addirittura colpito con un’arma da fuoco: a seguito dello scontro Fisher, 31 anni, è stato tempestivamente trasportato in ospedale. Qui, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico – Ho rischiato di perdere un polmone, racconterà poi su Instagram – è rimasto per più di un mese. Oggi è a casa e, per fortuna, si è rimesso completamente.