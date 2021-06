Hysaj potrebbe essere il rinforzo della Lazio scelto da Sarri per la difesa. Le parti sembrano vicine, in settimana possibile chiusura

Hysaj sembra essere molto vicino alla Lazio. Il terzino albanese in scadenza col Napoli potrebbe arrivare alla corte di Maurizio Sarri già questa settimana. Si raffreddano, quindi, le piste di mercato che avevano accostato Hysaj prima al Fenerbahce e poi al Milan. Al contrario, nel destino del terzino sembra esserci un nuovo incontro con Sarri, che dopo averlo fatto esplodere a Empoli lo portò con sé a Napoli. In terra partenopea l’albanese è rimasto fino all’ultima stagione, ma il contratto in scadenza e il ritorno di Maurizio Sarri su una panchina italiana sembrano l’occasione perfetta per riabbracciarsi. Attesa per i prossimi giorni la fumata bianca, poi l’albanese sarà regolarmente a disposizione per il raduno della Lazio con appuntamento fissato a Formello l’8 luglio.

Intanto il nuovo tecnico della Lazio si è confrontato con la dirigenza biancoceleste sul tema campagna acquisti. Dovrebbero essere sei gli innesti di cui due in difesa, due a centrocampo e uno in attacco. Molto dipenderà anche dalle cessioni, con la possibilità che a partire sia un big come El Tuco Correa per fare cassa.