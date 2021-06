Khaby Lame è ufficialmente il tiktoker più seguito: ha superato anche Chiara Ferragni

È Khaby Lame la star dei social: con i suoi 24 milioni di follower, su Instagram ha superato anche Chiara Ferragni. Terzo, invece, su TikTok. I suoi video dalla ‘comicità muta’ sono diventati virali e in pochissimo tempo ha raggiunto quota 73 milioni di follower, che lo hanno messo sul gradino più basso del podio dietro a Charli D’Amelio ed Addison Rae.

Il 21enne che abita a Chivasso, in provincia di Torino, è arrivato sui social network nella primavera del 2020, dopo un licenziamento avvenuto a causa della pandemia. Tornato a vivere dai genitori, Khaby ha cominciato a trascorrere molto tempo su TikTok, caricando video ironici di risposta a challenge e tutorial virali.

Il suo talento ha attirato anche l’attenzione del New York Times, che ha scritto: “Il suo fulmineo successo in qualità di creatore digitale merita attenzione perché Khaby Lame non ha avuto nessun appoggio e non si è affidato a una crescita artificiale ricorrendo all’acquisto di follower. La sua ascesa è stata del tutto organica. Il segreto è la sua universale, esasperata qualità di uomo qualunque“.

Khaby ha conquistato anche i vip nostrani e non solo: dopo un video con Alessandro Del Piero, il ragazzo ha annunciato che lavorerà con Will Smith il prossimo autunno.