Maddalena Corvaglia risponde alle indiscrezioni sulla sua vita privata

Finita al centro del gossip per la sua presunta relazione con Paolo Berlusconi, Maddalena Corvaglia ha messo a tacere tutte le voci. Una relazione inaspettata che stava per diventare lo scoop dell’estate, almeno fino a questo momento.

L’indiscrezione, lanciata dall’agenzia di stampa LaPresse e presto diffusasi sui social, parlava di un fidanzamento in gran segreto, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia.

Attraverso Instagram, però, l’ex velina bionda ha fatto sapere: “Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo. E sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò. Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

Nessuna liaison in vista, quindi, per Maddalena che, dopo la fine della relazione con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, non ha avuto più alcuna relazione importante.

L’imprenditore, invece, è stato sposato in prime nozze con Mariella Bocciardo, dalla quale ha avuto le figlie Alessia (nata nel 1971) e Luna Roberta. Nel 1978 si è sposato una seconda volta con Antonia Rosa Costanzo, che l’ha reso padre di Davide Luigi (nato nel 1982) e di Nicole Rose (1989).