Igiene orale per over 40: come prendersi cura dei denti e delle gengive con l’età che avanza

di Danilo Iammancino

Con il passare degli anni, il nostro corpo cambia, e anche la bocca richiede attenzioni diverse. L’igiene orale per over 40 è un aspetto fondamentale per mantenere denti e gengive sani e prevenire problemi che possono insorgere con l’età. In questo articolo, esploreremo i cambiamenti che avvengono nella bocca con l’avanzare dell’età e forniremo consigli utili per una corretta igiene orale over 40.

Mantenere una bocca sana e un sorriso smagliante è importante a qualsiasi età, ma diventa ancora più cruciale con il passare degli anni. Dopo i 40 anni, il corpo inizia a subire cambiamenti fisiologici che possono influire sulla salute orale. Secondo il NIH (National Institute of Health), la produzione di saliva può diminuire, rendendo la bocca più secca e aumentando il rischio di carie. Le gengive possono ritirarsi, esponendo maggiormente la radice dei denti e aumentando la sensibilità dentale. Inoltre, alcune patologie sistemiche, come il diabete, possono aumentare il rischio di sviluppare malattie gengivali.

Per questo motivo, è fondamentale adottare una routine di igiene orale specifica per le esigenze degli over 40, che tenga conto di questi cambiamenti e aiuti a mantenere denti e gengive sani nel tempo.

Le 5 regole da seguire per un’igiene orale accurata dopo i 40 anni.

Spazzolamento accurato: Lo spazzolamento dei denti rimane fondamentale a qualsiasi età. È importante utilizzare uno spazzolino con setole morbide e spazzolare i denti per almeno due minuti, due volte al giorno, con movimenti delicati e circolari. Filo interdentale e scovolino: Oltre allo spazzolino, è essenziale utilizzare quotidianamente il filo interdentale o lo scovolino per rimuovere la placca batterica e i residui di cibo dagli spazi interdentali, dove lo spazzolino non arriva. Lo scovolino può essere particolarmente utile per gli over 40, che possono avere difficoltà a utilizzare il filo interdentale a causa di problemi di manualità o mobilità ridotta; è importante scegliere lo scovolino della misura corretta, ad esempio la gamma GUM dedicata include diverse misure e opzioni. Collutorio al fluoro: L’utilizzo di un collutorio al fluoro può aiutare a rafforzare lo smalto dei denti e prevenire la carie, soprattutto in caso di secchezza della bocca. Alimentazione sana: Una dieta equilibrata, povera di zuccheri e ricca di frutta e verdura, è fondamentale per la salute orale. Limitare il consumo di cibi e bevande zuccherate aiuta a prevenire la carie, mentre una corretta idratazione favorisce la produzione di saliva e mantiene la bocca pulita. Visite dal dentista: Oltre alla routine di igiene orale quotidiana, è essenziale recarsi regolarmente dal dentista per controlli di routine e sedute di igiene professionale. Il dentista può individuare precocemente eventuali problemi e fornire consigli personalizzati per la cura dei denti e delle gengive.

Un consiglio extra: abbandona il fumo e modera l’alcool

Oltre a seguire una corretta igiene orale, è fondamentale adottare uno stile di vita sano per preservare la salute della bocca. Il fumo è uno dei principali nemici di denti e gengive: aumenta il rischio di carie, malattie gengivali, perdita dei denti e cancro orale. Anche l’abuso di alcol può avere effetti negativi sulla salute orale, causando secchezza delle fauci e esacerbando stati infiammatori.

Smettere di fumare e moderare il consumo di alcol sono scelte importanti per la tua salute generale, ma anche per quella della tua bocca. Se hai bisogno di aiuto per smettere di fumare, parlane con il tuo medico curante o cerca supporto presso centri specializzati.

In sintesi

Prendersi cura della propria igiene orale dopo i 40 anni è un investimento nella salute e nel benessere generale. Come abbiamo visto, con l’avanzare dell’età possono subentrare diverse problematiche, come la secchezza delle fauci o la recessione gengivale, che rendono ancora più importante seguire una routine di igiene orale completa e accurata.

Seguendo i consigli che abbiamo fornito in questo articolo e sottoponendosi a controlli regolari dal dentista, è possibile mantenere un sorriso sano e smagliante anche con l’avanzare dell’età. Non dimenticare l’importanza di utilizzare gli strumenti giusti, come lo spazzolino, il filo interdentale o lo scovolino, e di seguire una dieta equilibrata, povera di zuccheri e ricca di frutta e verdura.

Infine, ricorda che la prevenzione è sempre la migliore arma per combattere le patologie orali. Non trascurare la tua igiene orale e recati regolarmente dal dentista per controlli di routine e sedute di igiene professionale. Un sorriso sano e bello è un dono prezioso che va preservato nel tempo.

