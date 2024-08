Il cordoglio per la scomparsa di Francesco Galdieri: “Ci lascia un esempio illuminato di cittadino modello”

di Redazione ZON

Le parole del sindaco di Fisciano Vincenzo Somma per la scomparsa di Francesco Galdieri: “Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗱𝗶𝗲𝗿𝗶. Ci lascia un esempio illuminato di cittadino modello che ha saputo coniugare l’impegno e la capacità imprenditoriale con la passione e l’amore per la propria comunità di appartenenza.La sua dedizione e passione ha generato molte opportunità di lavoro e il suo impegno come amministratore pubblico ha contribuito al progresso dell’intera comunità. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Galdieri in questo momento di profondo dolore. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo esempio di dedizione rimarrà per sempre nei nostri cuori.”

Al cordoglio si unisce anche la Sindaca di Baronissi, Anna Petta:

“Oggi è un giorno di profondo dolore per la Valle dell’Irno, che piange la scomparsa di Don Ciccio Galdieri, figura di spicco nel panorama imprenditoriale.

Fondatore e guida di “Galdieri Group”, ha saputo trasformare l’azienda in un punto di riferimento nei settori petrolifero e automobilistico, estendendo la sua influenza ben oltre i confini della nostra comunità.

La sua determinazione, unita a doti umane e professionali straordinarie, ha lasciato un segno indelebile.

Esprimo il mio sincero cordoglio a tutta la famiglia Galdieri, condividendo con loro il dolore per questa grande perdita.”