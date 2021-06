Il celebre concorso, il Westminster Kennel Club Dog Show, aggiudica il titolo di cane più bello d’America ad un pechinese di nome Wasabi

Per il prestigioso titolo di cane più bello d’America concorrevano con lui un pastore inglese, un pointer tedesco a pelo corto, un whippet, un Somoiedo, un West Highland ed un bulldog francese.

Al concorso hanno partecipato più di 2.500 bellissimi esemplari, ma ad averla vinta sui suoi rivali è stato il pechinese di nome “Wasabi”. La competizione si è tenuta a giugno anziché a febbraio e nella provincia di New York, precisamente a Terrytown ed all’aperto anzichè a New York City, a causa di disposizioni sancite dall’emergenza pandemica.

Lo show è nato nel lontano 1877 è fu secondo per importanza solo all’evento sportivo del Kentucky Derby. Tale show è stato spesso contestato da movimenti ed associazioni animaliste, accusando l’organizzazione di alimentare l’interesse delle persone per gli animali di razza e di conseguenza destinando molti altri esemplari non di razza alla vita e alla morte nei numerosi rifugi. Tuttavia in seguito alla popolarità e al successo di questo show, la fondazione ha anche donato in passato dei contributi per la realizzazione di rifugi e case per cani di strada.