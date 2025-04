Il suolo del Cilento alla base del futuro dell’Agrifood

di Redazione ZON

SESSA CILENTO – Nel borgo di Sessa Cilento circa 40 innovatori, ricercatori, agricoltori e policy maker provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla Seasonal School FoodSystem 5.0 per ridefinire il futuro del sistema agroalimentare a partire dallo stato del suolo e dalle sue capacità rigenerative.

Organizzata da Rural Hack e diretta dal professor Alex Giordano, la School ha coinvolto, per tre giorni, studenti ed esperti di fama mondiale in un’esperienza immersiva e multidisciplinare per comprendere il ruolo cruciale del suolo nel futuro del food system.

Un’esperienza immersiva e multidisciplinare per comprendere il ruolo cruciale del suolo nel futuro del food system. Troppo spesso ignorato il suolo è un organismo vivo e complesso, una risorsa essenziale che può essere rigenerata o compromessa a seconda delle pratiche adottate.

La Seasonal School si è configurata come un laboratorio sul campo, in cui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di:

Esplorare il suolo attraverso un viaggio nelle Grotte di Pertosa-Auletta e il Museo del Suolo , per comprendere la stratificazione geologica e il ciclo della materia organica.

e il , per comprendere la stratificazione geologica e il ciclo della materia organica. Scoprire il ruolo del microbioma del suolo nella salute degli ecosistemi, in un’ottica One Health .

. Approfondire tecniche innovative come il Keyline Design, che ottimizza la gestione delle risorse idriche e la rigenerazione del suolo.

La Keyline Design è una delle tecniche innovative più promettenti per la gestione dell’acqua e la rigenerazione del suolo. Una strategia di progettazione del paesaggio agricolo che ottimizza l’infiltrazione dell’acqua, previene l’erosione e aiuta a creare sistemi agricoli resilienti. Su questo tema i partecipanti hanno avuto un incontro con Humberto Moro, esperto internazionale di Keyline Design ed hanno effettuato una visita presso la Cooperativa Nuovo Cilento, che sta sperimentando con successo queste tecniche.

FoodSystem 5.0

Dietro il concetto di FoodSystem 5.0, elaborato da Alex Giordano (edizioni Ambiente), si cela una sfida ambiziosa: integrare il potenziale delle tecnologie digitali con un approccio agroecologico e rigenerativo. Tuttavia, per costruire un sistema agroalimentare realmente sostenibile, è fondamentale ripartire dalla base: il suolo. Troppo spesso ignorato, il suolo è un organismo vivo e complesso, una risorsa essenziale che può essere rigenerata o compromessa a seconda delle pratiche adottate.

L’obiettivo è stato quello di far emergere strategie concrete per integrare la conoscenza del suolo nelle pratiche innovative, generando un cambio di paradigma sia per chi guarda all’innovazione tecnologica che per chi si occupa di sviluppo locale.

La Seasonal School

La Seasonal School si inserisce all’interno del progetto di rigenerazione culturale e sociale Il Borgo dei Mulini, promosso dal Comune di Sessa Cilento e finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR. L’obiettivo è trasformare il territorio in un laboratorio di innovazione e sviluppo sostenibile, con un focus sulla riqualificazione dei beni storici e naturalistici, come la Valle dei Mulini e Palazzo Coppola.

Il progetto mira a contrastare lo spopolamento e a valorizzare le risorse locali attraverso la riqualificazione di beni storici e naturalistici come la Valle dei Mulini e Palazzo Coppola, il potenziamento di infrastrutture culturali e turistiche e la creazione di nuovi poli di innovazione sociale, tra cui un hub rurale per l’innovazione sociale e digitale animato da Rural Hack attraverso l’organizzazione di 4 scuole che seguono l’andamento delle stagioni sui temi ispirati al concetto di FoodSystem 5.0.

Obiettivo finale è fare di Sessa Cilento un modello di borgo attrattore, capace di coniugare tradizione e innovazione per uno sviluppo economico e sociale durevole e in stretta connessione con altri comuni e realtà virtuose che insistono nell’ampio territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I docenti

Tra i docenti del corso oltre al direttore scientifico Alex Giordano, tra i principali esperti di Social Innovation e Agritech, e Humberto Moro, esperto internazionale di Keyline Design, hanno partecipato alla School Paola Cassiano, divulgatrice scientifica specializzata in Agricoltura Rigenerativa e Agroecologia, Giuseppe Cilento, fondatore della Coop. Nuovo Cilento, Teresa Del Giudice, economista agraria e membro della Fondazione ReSoil, Luca Gavioli, esperto in Agritech e Videomaking e Vincenzo Michele Sellitto – direttore del Museo del Suolo.