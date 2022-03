Ilaria Spada mamma per la terza volta

Nuovo arrivato a casa Stewart… e anche questa volta il fiocco è di colore blu. Ilaria Spada e Kim Rossi Stewart hanno dato alla luce il loro terzogenito. La coppia infatti ha già due figli, maschi, di nome Ettore e Ian, di 11 e 3 anni.

Il bimbo è nato lo scorso lunedì 28 febbraio a Roma, nella Casa di Cura Santa Famiglia, la stessa clinica dove erano nati i primi due. Ancora nessuna leak per quanto riguarda però il nome del neonato.

La famiglia infatti si contraddistingue per il riserbo e il non esporsi in prima persona. «Fosse per me, parlerei poco e mi metterei in mostra ancor meno», aveva detto Rossi Stuart non molto tempo fa in un’intervista

I due sono legati dal 2010, dopo l’incontro durante una cena a casa di Caterina Balivo. Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart sono una delle coppie più longeve ma anche più riservate dello showbiz italiano.

Anche le nozze sono state celebrate in forma privata, senza annunci o esclusive. La nascita dei figli ha suggellato ancora di più la loro intesa.