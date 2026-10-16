Incidente sull’A2 prima di Contursi: sette feriti, nessuno in codice rosso
In sintesi. Un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud prima di Contursi, ha coinvolto tre auto e un furgone e causato sette feriti, nessuno in codice rosso. I feriti sono stati trasferiti in ospedali di Eboli e di Salerno, mentre mezzi pesanti e pullman sono rimasti bloccati. La data dell’incidente non è stata resa nota.
I punti chiave
- L’incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud prima di Contursi, ha coinvolto tre auto e un furgone.
- I feriti dell’incidente sull’A2 sono sette e nessuno è in codice rosso.
- VOPI Salerno è intervenuta con due ambulanze; sul posto era presente anche la Croce Rossa.
- I sette feriti sono stati trasferiti in ospedali di Eboli e di Salerno, non specificati.
- Sull’A2 in direzione sud prima di Contursi le auto passavano a fatica, mentre mezzi pesanti e pullman sono rimasti bloccati.
Un incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud prima di Contursi, ha coinvolto tre auto e un furgone. I feriti sono sette, nessuno in codice rosso.
Le prime comunicazioni sull’incidente risalgono a poco prima delle 13:50. La data dell’incidente e l’orario esatto dello scontro non sono stati resi noti.
Chi è intervenuto e dove sono stati portati i feriti
Sul luogo dell’incidente, secondo la stessa organizzazione, era presente anche la Croce Rossa.
I sette feriti dell’incidente sull’A2 sono stati trasferiti in ospedali di Eboli e di Salerno. Nessuno dei feriti è stato classificato in codice rosso. Le strutture ospedaliere di destinazione non sono state indicate, così come non sono note le condizioni dei singoli feriti.
Le immagini scattate sul posto mostrano almeno due auto scure con la carrozzeria gravemente danneggiata e gli airbag esplosi. Nelle foto compare anche un veicolo bianco con la parte anteriore distrutta e il parabrezza frantumato. L’asfalto della carreggiata è coperto di detriti e pezzi di carrozzeria.
Com’è la circolazione sull’A2 verso Contursi
Dopo l’incidente,, sull’A2 in direzione sud prima di Contursi le auto riuscivano a passare a fatica. I veicoli pesanti e i pullman sono rimasti bloccati. Il traffico è risultato rallentato. Nelle foto si vedono camion fermi in coda alle spalle dei mezzi di soccorso.
Cosa resta da chiarire sull’incidente
La dinamica dello scontro tra le tre auto e il furgone non è stata resa nota. Al momento non sono disponibili comunicazioni ufficiali della Polizia stradale o del gestore dell’autostrada sulle cause, sui rilievi o sui tempi di ripristino della circolazione.
Non è stato comunicato neppure quando la carreggiata in direzione sud tornerà completamente libera. ZON.it aggiornerà l’articolo appena saranno disponibili informazioni ufficiali sulla viabilità e sulle condizioni dei feriti.
Domande frequenti
Quanti feriti ci sono nell’incidente sull’A2 prima di Contursi?
I feriti dell’incidente sull’autostrada A2 in direzione sud prima di Contursi sono sette. Secondo VOPI/ANPANA Salerno, nessuno dei sette feriti è stato classificato in codice rosso.
Quali veicoli sono coinvolti nell’incidente sull’A2 verso Contursi?
Nell’incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud prima di Contursi, sono coinvolte tre auto e un furgone. La dinamica dello scontro non è stata resa nota.
Dove sono stati portati i feriti dell’incidente sull’A2 a Contursi?
I sette feriti dell’incidente sull’A2 prima di Contursi sono stati trasferiti in ospedali di Eboli e di Salerno. Le strutture ospedaliere di destinazione e le condizioni dei singoli feriti non sono state indicate.
Com’è il traffico sull’A2 in direzione sud prima di Contursi?
Dopo l’incidente sull’A2 in direzione sud prima di Contursi, secondo VOPI/ANPANA Salerno, le auto riuscivano a passare a fatica e il traffico era rallentato. I veicoli pesanti e i pullman sono rimasti bloccati. I tempi di ripristino della circolazione non sono stati comunicati.
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