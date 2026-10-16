Come spostare PosteID su un nuovo telefono: guida passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo Poste Italiane, il Codice PosteID è legato al dispositivo e non si trasferisce: a ottobre 2026 va riattivato sul nuovo telefono. Si installa l’app PosteID, si accede con nome utente e password SPID, si inserisce il codice ricevuto via SMS sul numero certificato e si sceglie il Codice PosteID, anche identico al precedente. Poi si scollega il vecchio dispositivo.

I punti chiave Secondo Poste Italiane, il Codice PosteID funziona solo sul dispositivo su cui è stato creato e va riattivato su ogni nuovo telefono: backup e passaggio dati non bastano.

Per attivare PosteID sul nuovo telefono servono nome utente e password SPID e il cellulare con il numero certificato, su cui arriva il codice di sicurezza via SMS.

Il vecchio telefono, anche se perso, rotto o rubato, si scollega dall’area riservata di www.poste.it, sezione «Profilo/Dispositivi e sicurezza», con «Disattiva dispositivo».

L’assistenza di Poste Italiane risponde al numero verde 800 00 33 22 dall’Italia e al +39 06 45 26 33 22 dall’Italia e dall’estero.

Poste Italiane indica un massimo di 5 dispositivi per il Codice PosteID nelle app di Poste. Una fonte non ufficiale indica invece 2 dispositivi insieme per l’app PosteID dello SPID.

L’app PosteID non si trasferisce dal vecchio telefono: va attivata da capo sul nuovo. Si installa l’app, si accede con nome utente e password SPID, si conferma con il codice arrivato via SMS sul numero certificato e si sceglie il Codice PosteID, che può essere lo stesso usato finora. Poi bisogna togliere il vecchio dispositivo dall’account, anche se quel telefono non c’è più.

Perché il PosteID non passa da solo sul nuovo telefono?

Secondo Poste Italiane, ogni Codice PosteID è legato al dispositivo su cui è stato creato e funziona solo lì. Un backup o il passaggio dei dati da uno smartphone all’altro non basta: sul nuovo telefono il codice va attivato di nuovo.

La procedura guidata parte da sola quando si apre l’app su un dispositivo nuovo. A ogni attivazione si inserisce un Codice PosteID, che può essere identico su tutti i dispositivi. Non serve quindi inventarne uno diverso.

Cosa serve prima di cambiare telefono

Conviene controllare questi elementi prima di mettere da parte il vecchio smartphone:

Nome utente e password dell’identità SPID PosteID.

dell’identità SPID PosteID. Il cellulare con il numero certificato registrato presso Poste Italiane: lì arriva l’SMS con il codice di sicurezza.

registrato presso Poste Italiane: lì arriva l’SMS con il codice di sicurezza. Il Codice PosteID che si usa già, se lo si vuole tenere uguale.

che si usa già, se lo si vuole tenere uguale. La registrazione al sito di Poste Italiane e almeno un’app di Poste installata: App Poste Italiane, App BancoPosta o App Postepay. Sono i requisiti ufficiali per attivare il Codice PosteID.

Per l’App BancoPosta e l’App Postepay c’è un requisito in più: durante l’attivazione del Codice PosteID bisogna abilitare in app almeno un prodotto finanziario.

Il servizio non prevede costi. I requisiti minimi ufficiali dell’app, cioè le versioni di Android e iOS supportate a ottobre 2026, non sono stati resi noti nelle fonti consultate.

Come attivare PosteID sul nuovo telefono, passo per passo

I nomi dei pulsanti qui sotto vengono da guide non ufficiali e possono cambiare con gli aggiornamenti dell’app: se una voce è diversa, cerca quella più simile sullo schermo.

Installa l’app PosteID sul nuovo telefono dallo store del tuo sistema. Apri l’app e tocca «Salta» per saltare il tutorial. Tocca «Accedi». Inserisci nome utente e password SPID e tocca di nuovo «Accedi». Inserisci il codice ricevuto via SMS sul numero certificato. Se non arriva, tocca «Invia nuovo codice». Tocca «Prosegui». Segui la procedura guidata e scegli il Codice PosteID. Puoi usare lo stesso del vecchio telefono. Attendi l’SMS di conferma dell’attivazione. Prova il codice nell’app, come suggeriscono le guide della Regione Toscana, per essere sicuro che funzioni.

Se il vecchio telefono è ancora con te, tienilo acceso a portata di mano finché la nuova attivazione non è conclusa. La FAQ ufficiale indica, per l’App Poste Italiane, di installare l’app sul nuovo dispositivo e seguire le istruzioni a schermo.

Ho già altre app di Poste sul telefono nuovo: devo attivare il codice in ognuna?

No. Se sullo stesso dispositivo ci sono più app di Poste Italiane, il Codice PosteID si attiva una volta sola. Ogni volta che un’altra app si collega al codice, arriva un SMS di conferma sul numero usato per l’attivazione.

Secondo una fonte non ufficiale, se sul nuovo telefono è già installata l’app Poste Italiane, l’app PosteID usa in automatico lo stesso Codice PosteID.

Come togliere il vecchio telefono dall’account

Una volta attivato il nuovo smartphone, il vecchio va scollegato. La guida ufficiale del Codice PosteID, in vigore da settembre 2023, indica tre strade.

Metodo Percorso Fonte Dall’app «Impostazioni», funzione di gestione del Codice PosteID, poi «Cancella Codice PosteID» Ufficiale Dal sito di Poste Italiane Area riservata, sezione «Profilo/Dispositivi e sicurezza», poi «Disattiva dispositivo» Ufficiale Al telefono Richiesta di cancellazione al Call Center Ufficiale Dall’app PosteID (SPID) «Menu» > «Impostazioni» > «App PosteID associate», «Disassocia» sotto il dispositivo, poi «Prosegui» Non ufficiale Dal sito PosteID (SPID), da computer «Accedi» sotto «Hai già l’Identità Digitale PosteID abilitato a SPID?», poi «Gestione App» > «Gestisci le tue App» > «Disassocia App» > «Prosegui» Non ufficiale

Nella sezione «Profilo/Dispositivi e sicurezza» dell’area riservata di www.poste.it si vede anche l’elenco dei dispositivi su cui il Codice PosteID è attivo, e si sceglie su quali tenerlo.

La procedura specifica per l’app SPID

Le pagine ufficiali di Poste Italiane parlano soprattutto del Codice PosteID nelle app finanziarie: Poste Italiane, BancoPosta, Postepay. I passaggi con «App PosteID associate» e «Disassocia» per l’app SPID vengono solo da fonti non ufficiali. Se le voci non corrispondono, cerca la gestione dei dispositivi nelle impostazioni dell’app aggiornata.

Il vecchio telefono è perso, rotto o rubato: cosa fare?

Si può scollegare lo stesso, senza averlo in mano. La FAQ ufficiale di Poste Italiane indica queste strade:

dall’Area Personale di www.postepay.it, sezione «Sicurezza», box «Dispositivi»;

dall’area riservata del sito di Poste Italiane, sezione «Profilo/Dispositivi e sicurezza», con «Disattiva dispositivo»;

chiamando il numero verde 800 00 33 22 dall’Italia, oppure il +39 06 45 26 33 22 dall’Italia e dall’estero.

Se insieme al telefono è cambiato anche il numero certificato, le fonti consultate non spiegano cosa fare prima del trasferimento. In quel caso conviene chiedere all’assistenza ai numeri indicati sopra.

Su quanti telefoni si può tenere il PosteID?

Qui le fonti non concordano, e la differenza conta se usi tablet o più smartphone.

Cosa riguarda Limite indicato Fonte Codice PosteID nelle app di Poste Massimo 5 dispositivi Poste Italiane (ufficiale) App PosteID per lo SPID 2 dispositivi insieme Fonte non ufficiale, non confermata da pagine di Poste

Secondo la fonte non ufficiale, oltre il limite di due l’attivazione nell’app SPID non va a buon fine finché non si scollega un dispositivo. Se il nuovo telefono non si attiva, la prima cosa da fare è quindi togliere quello vecchio e riprovare.

Errori comuni e avvertenze

Disinstallare l’app senza cancellare il codice

Poste Italiane consiglia di cancellare il Codice PosteID prima di disinstallare le app. Lo stesso vale sempre quando si dismette il telefono o lo si cede a qualcun altro, per esempio vendendolo o regalandolo a un familiare.

Impronte digitali di altre persone

Al Codice PosteID vengono collegate tutte le impronte digitali salvate sul telefono. Poste raccomanda di registrare solo le proprie: se il nuovo smartphone è condiviso, controlla le impronte nelle impostazioni del telefono prima di attivare il codice.

Troppi tentativi sbagliati

Secondo una fonte non ufficiale, dopo cinque tentativi errati con il Codice PosteID o con le credenziali bisogna aspettare circa 30 minuti prima di riprovare. Meglio fermarsi al secondo errore e recuperare i dati corretti.

Il formato del codice

Le fonti non sono d’accordo neanche sul formato: le guide della Regione Toscana parlano sia di un codice a sei caratteri sia di uno a 6 cifre, altre fonti lo descrivono come alfanumerico. Segui le indicazioni che l’app mostra a schermo al momento della scelta.

Se qualcosa non funziona

Se la procedura si blocca, controlla nell’area riservata quali dispositivi risultano attivi e scollega quelli che non usi più. Se il problema resta, il riferimento è l’assistenza di Poste Italiane all’800 00 33 22. Questa guida riflette le informazioni disponibili a ottobre 2026: menu e pulsanti dell’app possono cambiare con gli aggiornamenti.

Domande frequenti Come si trasferisce PosteID su un nuovo telefono? PosteID non si trasferisce: secondo Poste Italiane va attivato da capo sul nuovo telefono. Si installa l’app PosteID, si accede con nome utente e password SPID, si inserisce il codice ricevuto via SMS sul numero certificato e si sceglie il Codice PosteID. Poi si scollega il vecchio dispositivo dall’account. Posso usare lo stesso codice PosteID sul nuovo telefono? Sì. Secondo Poste Italiane, il Codice PosteID può essere identico su tutti i dispositivi. Durante l’attivazione sul nuovo telefono si può quindi scegliere lo stesso codice usato sul vecchio. Come disattivo PosteID sul vecchio telefono perso o rubato? Il vecchio telefono si può scollegare anche senza averlo in mano. La FAQ ufficiale di Poste Italiane indica l’area riservata di www.poste.it, sezione «Profilo/Dispositivi e sicurezza», con «Disattiva dispositivo», oppure l’Area Personale di www.postepay.it, sezione «Sicurezza», box «Dispositivi». In alternativa si chiama il numero verde 800 00 33 22 o il +39 06 45 26 33 22. Su quanti dispositivi posso avere il codice PosteID? Secondo Poste Italiane, il Codice PosteID nelle app di Poste si può attivare su un massimo di 5 dispositivi. Per l’app PosteID dello SPID una fonte non ufficiale indica un limite di 2 dispositivi insieme, non confermato da pagine di Poste Italiane. Cosa succede se sbaglio troppe volte il codice PosteID? Secondo una fonte non ufficiale, dopo cinque tentativi errati con il Codice PosteID o con le credenziali SPID bisogna aspettare circa 30 minuti prima di riprovare. Conviene fermarsi dopo il secondo errore e recuperare i dati corretti.

Fonte: Poste Italiane – Gestione PosteID: Sistemi di sicurezza · Poste Italiane – FAQ Sicurezza online · Poste Italiane – Guida all’utilizzo del Codice PosteID (in vigore da settembre 2023, PDF) · Regione Toscana – Competenze Digitali · Aranzulla.it – Come abilitare PosteID su nuovo dispositivo · Aranzulla.it – Come eliminare dispositivi associati a PosteID · Aranzulla.it – Come accedere a SPID Poste