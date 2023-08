Incidente sull’Autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Pontecagnano: due feriti

di Adelaide Senatore

Un grave incidente automobilistico ha scosso l’Autostrada A2, comunemente nota come “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Pontecagnano sud e Pontecagnano nord. L’evento ha causato notevoli rallentamenti lungo la tratta in direzione nord e ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti.

Le circostanze esatte dell’incidente rimangono al momento oggetto di indagine, mentre il personale di Anas, insieme alle Forze dell’Ordine e agli operatori del servizio di emergenza medica 118, si sono affrettati sul luogo dell’incidente per fornire assistenza e soccorso. È stato attivato anche il soccorso meccanico al fine di ripristinare la normale circolazione veicolare nel minor tempo possibile.

L’incidente ha causato il ferimento di due persone, la cui identità e condizioni di salute al momento non sono state divulgate. Gli sforzi congiunti di tutte le squadre coinvolte mirano non solo a garantire un intervento tempestivo e adeguato alle vittime, ma anche a mitigare gli effetti dell’incidente sul flusso del traffico lungo l’autostrada.

L’area interessata è stata transennata per agevolare le operazioni di soccorso e consentire agli investigatori di raccogliere le prove necessarie per stabilire le cause esatte dell’incidente. Si raccomanda a tutti gli automobilisti di tenere d’occhio gli aggiornamenti sul traffico e, se possibile, evitare la tratta colpita, al fine di agevolare il recupero della situazione e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Al momento, la circolazione lungo l’Autostrada A2 in direzione nord tra gli svincoli di Pontecagnano sud e Pontecagnano nord rimane rallentata, e si consiglia di consultare fonti affidabili per informazioni in tempo reale riguardanti l’evoluzione della situazione e i tempi previsti per il ripristino della normale viabilità.