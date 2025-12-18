Salerno, incidente sul lavoro al Casino Sociale: operaio precipita dal tetto

di Marisa Fava

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Salerno, all’interno del Casino Sociale, di proprietà comunale situato nel cuore della città.

Durante un intervento di manutenzione straordinaria sul tetto, il solaio avrebbe improvvisamente ceduto, causando la caduta nel vuoto di un operaio di 43 anni residente a Bracigliano, precipitato da un’altezza di circa sei metri.

L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza. Secondo quanto si apprende, pur avendo riportato traumi significativi, non sarebbe in pericolo di vita ed è costantemente monitorato dall’équipe medica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti forze dell’ordine e tecnici competenti per i rilievi di rito. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, nonché eventuali responsabilità legate alle condizioni strutturali del manufatto.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e sullo stato degli immobili pubblici cittadini. Il Casino Sociale, da tempo al centro di discussioni per il suo degrado e per la mancata riqualificazione, torna così al centro della cronaca per un fatto che riapre interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione del patrimonio comunale.