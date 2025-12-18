MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti
Risultati dell’estrazione delle ore 13:00 e Extra MillionDAY
Nuova estrazione del MillionDAY oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Il gioco a quota fissa, che mette in palio un premio massimo di 1 milione di euro con una giocata da 1 euro, continua ad attirare l’attenzione di migliaia di giocatori in tutta Italia.
Per vincere il premio massimo è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti, compresi tra 1 e 55. Sono previsti anche premi minori per chi indovina 2, 3 o 4 numeri.
Numeri MillionDAY di oggi – Estrazione ore 13:00
- 18
- 28
- 30
- 36
- 52
Extra MillionDAY di oggi
- 14
- 17
- 25
- 37
- 45
Ricordiamo che l’Extra MillionDAY è un’estrazione aggiuntiva che offre ulteriori possibilità di vincita, riservata a chi seleziona l’opzione Extra al momento della giocata.
Come funziona il MillionDAY
Il MillionDAY prevede due estrazioni giornaliere, alle ore 13:00 e alle 20:30. Con una schedina da 1 euro è possibile partecipare ogni giorno, scegliendo cinque numeri da 1 a 55.
Il premio massimo da 1 milione di euro viene assegnato a chi indovina tutti i numeri estratti. In caso contrario, sono previsti premi inferiori in base al numero di combinazioni corrette.
Avvertenza
Si raccomanda di verificare sempre le giocate attraverso i canali ufficiali. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.