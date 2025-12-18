MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti

di Redazione ZON

Risultati dell’estrazione delle ore 13:00 e Extra MillionDAY

Nuova estrazione del MillionDAY oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Il gioco a quota fissa, che mette in palio un premio massimo di 1 milione di euro con una giocata da 1 euro, continua ad attirare l’attenzione di migliaia di giocatori in tutta Italia.

Per vincere il premio massimo è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti, compresi tra 1 e 55. Sono previsti anche premi minori per chi indovina 2, 3 o 4 numeri.

Numeri MillionDAY di oggi – Estrazione ore 13:00

18

28

30

36

52

Extra MillionDAY di oggi

14

17

25

37

45

Ricordiamo che l’Extra MillionDAY è un’estrazione aggiuntiva che offre ulteriori possibilità di vincita, riservata a chi seleziona l’opzione Extra al momento della giocata.

Come funziona il MillionDAY

Il MillionDAY prevede due estrazioni giornaliere, alle ore 13:00 e alle 20:30. Con una schedina da 1 euro è possibile partecipare ogni giorno, scegliendo cinque numeri da 1 a 55.

Il premio massimo da 1 milione di euro viene assegnato a chi indovina tutti i numeri estratti. In caso contrario, sono previsti premi inferiori in base al numero di combinazioni corrette.

Avvertenza

Si raccomanda di verificare sempre le giocate attraverso i canali ufficiali. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.