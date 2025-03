Salerno, Tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: riunione in Prefettura

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi si è svolta presso la Prefettura di Salerno una riunione del Tavolo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, convocata dal Prefetto Esposito. All’incontro hanno partecipato gli Enti istituzionali preposti ai controlli, le associazioni datoriali, i sindacati e le Forze dell’Ordine.

Diminuzione degli infortuni e maggiore controllo

Durante la riunione è stata analizzata la situazione degli incidenti sul lavoro registrati negli ultimi tre anni nella provincia di Salerno. I dati evidenziano una diminuzione di oltre il 30% degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare, la fascia di età più colpita da eventi infortunistici risulta essere quella dei 50-60enni, probabilmente a causa dell’usura fisica accumulata nel corso della carriera lavorativa.

Parallelamente, si è registrato un aumento significativo dei controlli:

+70% di ispezioni condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Questi numeri confermano l’importanza di una vigilanza attiva nel contribuire alla riduzione degli incidenti sul lavoro.

Focus sui settori a rischio: agroalimentare ed edilizia

L’attenzione si è concentrata su due comparti chiave:

Agroalimentare

Edilizia e costruzioni

Entrambi i settori hanno registrato una forte crescita delle attività, legata sia agli investimenti pubblici che allo sviluppo dell’edilizia privata. Per questo motivo, si è sottolineata la necessità di coinvolgere anche le piccole imprese, che spesso non dispongono di strutture organizzative adeguate per garantire un’efficace sensibilizzazione dei lavoratori in tema di sicurezza.

Obiettivi del Tavolo: controlli, formazione e mappatura dei cantieri

Uno degli obiettivi prioritari del Tavolo è garantire un flusso informativo costante sui risultati delle attività di controllo. Questo permetterà di individuare le aree con maggiori criticità e orientare al meglio le risorse destinate alle ispezioni e alle iniziative di formazione e sensibilizzazione.

Si è discusso anche della valorizzazione dei dati sulla mappatura dei cantieri, già operativa attraverso piattaforme dedicate.

L’importanza della formazione e delle “Buone Pratiche”

Uno dei punti chiave emersi dalla riunione è stato il potenziamento delle attività di informazione e formazione sulla sicurezza, coinvolgendo tutti gli attori del mondo del lavoro:

Datori di lavoro

Lavoratori

Responsabili della sicurezza

Un ruolo fondamentale in questo percorso sarà svolto dagli organismi paritetici bilaterali, composti da rappresentanti delle associazioni datoriali e dei sindacati, che potranno promuovere la diffusione di “buone pratiche” attraverso la condivisione di risorse e conoscenze.

Prossimi passi e impegno delle Istituzioni

I partecipanti si sono impegnati a individuare, in vista della prossima riunione, obiettivi concreti per rafforzare la cultura della sicurezza. Tra le iniziative future, si punterà a consolidare la rete tra istituzioni pubbliche e private, coinvolgendo attivamente i rappresentanti territoriali di Confindustria e della Camera di Commercio.

Le parole del Prefetto Esposito

A conclusione dell’incontro, il Prefetto Esposito ha ribadito l’importanza di non abbassare la guardia, nonostante il calo degli incidenti:

“Il calo degli incidenti sul lavoro non deve farci abbassare la guardia, ma incoraggiarci nel costante impegno a contenere sempre più il fenomeno, perché morire di lavoro possa non essere considerata mai più una fatalità.”

Un messaggio chiaro che richiama alla responsabilità condivisa di istituzioni, aziende e lavoratori per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri.