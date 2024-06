Incidente sull’A2, traffico paralizzato all’altezza dello svincolo Fratte

di Redazione ZON

Alle 6:00 du questa mattina, sulla A2 corsia sud, all’altezza dello svincolo autostradale di Fratte un autoarticolato si è ribaltato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra della Sede Centrale per estrarre il conducente in condizioni gravi ed affidarlo alle cure del 118. Al fine di ripristinare la riabilita ordinaria è stata inviata un’autogru’.



Al momento le operazioni sono ancora in corso e il traffico è congestionato sulla corsia sud di marcia. Anas ha predisposto il seguente dispositivo traffico: per i veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Napoli direzione obbligatoria su A30, per i veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano nord al km 18,400, proseguimento su tangenziale di Salerno e rientro in A2 dir Napoli allo svincolo di Salerno Fratte.