Sarno, esplosione e incendio in un deposito

di Redazione ZON

Sarno, ore 4:00. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un deposito di autocarri in via Cimitero per domare le fiamme che hanno visto coinvolti quattro mezzi pesanti. Sul posto le squadre di Nocera e Sarno più due autobotti per il rifornimento idrico.

Operazioni ancora in corso per il raffreddamento e la messa in sicurezza della zona. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Sarno, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese del reparto territoriale di Nocera Inferiore, stanno conducendo le indagini. Non si esclude la pista del dolo.