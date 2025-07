INCREMENTO TARI A BRACIGLIANO: I COSTI NASCOSTI CHE DETERMINANO L’AUMENTO DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI SVELATI DAL GRUPPO DI OPPOSIZIONE “RADICI”

di Redazione ZON

Come si suol dire, la domanda nasce spontanea: come mai a Bracigliano la Tari è aumentata? Quesito che sono in tanti a porsi, senza ricevere una adeguata giustificazione, soprattutto da coloro che dovrebbero garantire trasparenza e correttezza amministrativa nei confronti dei contribuenti, vale a dire la maggioranza di governo.

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano, eseguendo una verifica dei provvedimenti istituzionali, ha individuato varie determine, che starebbero comportando l’incremento dei costi della tariffa sulla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Una di queste è quella avente ad oggetto: “Affidamento ed Impegno di spesa per la fornitura – noleggio di un cassone per contenimento acqua servizio di posizionamento del cassone con automezzo e n. 1 operatore ecologico qualificato”. Altre due determine hanno ad oggetto: “Affidamento ed Impegno di spesa per la rimozione di materiali vari differenziati depositati lungo alcune strade comunali”.

“Dal testo delle determine – spiegano i Consiglieri di “Radici” – si evince che i costi relativi ai servizi resi ammontano a circa 10.800,00 euro. Sull’installazione del cassonetto per il servizio antincendio, pur riconoscendo l’utilità dello stesso, riteniamo che il costo, anche se di lieve entità, non andava caricato sul capitolo del bilancio relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto riguarda, invece, la pulizia delle strade, riteniamo che tale servizio doveva essere semplicemente effettuato dalla ditta che attualmente si occupa della raccolta differenziata, senza applicare ulteriori impegni di spesa con affidamento ad altri gestori, che graveranno anche questi sulla Tari. Una distorsione gestionale che contestiamo senza mezzi termini”.

Ma non finisce qui. Il Gruppo “Radici” si riserva di svelare, nei prossimi giorni, altri provvedimenti che comporteranno per il prossimo anno lo sconsiderato incremento della Tari.