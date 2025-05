Bracigliano, il gruppo “Radici” in pellegrinaggio sulla tomba di Papa Francesco

di Redazione ZON

Il Consigliere Comunale del Gruppo “Radici”, Antonio Rescigno, che stamattina si è recato in pellegrinaggio sulla tomba di Papa Francesco presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma, ha voluto rendere omaggio a nome di tutta la Comunità di Bracigliano alla straordinaria figura del Santo Padre, venuto a mancare nel giorno del Lunedì dell’Angelo, dopo Pasqua.

“E’ stata una forte emozione – ha dichiarato Rescigno – fare visita alla tomba di Papa Francesco. A nome mio personale e dell’intera Comunità di Bracigliano, attraverso una sentita preghiera, ho avvertito il bisogno di ringraziare il Sommo Pontefice per tutto quello che ha fatto in vita, per il suo impegno speso a favore della Pace nel mondo e nei confronti degli ultimi. Possa il suo esempio di umiltà illuminare il cammino di ciascuno di noi, nella convinzione che i suoi insegnamenti sono un faro di speranza per la costruzione di un mondo più giusto ed equo”.

Con questi sentimenti, che hanno accompagnato il pellegrinaggio spirituale di Rescigno in questo luogo sacro, la Comunità di Bracigliano, e non solo, attende con ansia lo svolgimento del conclave, convocato per mercoledì 7 maggio, con l’auspicio che i cardinali, sotto la guida illuminante dello Spirito Santo, possano scegliere il degno erede di Francesco.