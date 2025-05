Salerno, il Molo Manfredi si conferma snodo turistico strategico: non solo crociere, ma anche traghetti per isole e Costiera

di Redazione ZON

Il Terminal Crociere Zaha Hadid di Salerno si consolida sempre più come un nodo centrale del turismo marittimo nel Mediterraneo. Non è solo hub per le grandi navi da crociera internazionali, ma anche punto di riferimento per migliaia di turisti che, dalla primavera all’autunno inoltrato, scelgono di esplorare la Costiera Amalfitana e le isole del Golfo di Napoli a bordo dei traghetti.

Ogni mattina, il Molo Manfredi si anima con una vivace mescolanza di lingue e culture: italiani e stranieri si incontrano in uno scenario ricco di colori e attese, pronti a partire per alcune delle mete più suggestive del sud Italia. All’interno del Terminal sono attivi una biglietteria e un punto informazioni a disposizione dei viaggiatori.

Dal Molo partono i collegamenti della compagnia Alicost, che già da maggio offre corse verso Ischia, Procida e Capri ogni venerdì, sabato e domenica, con prima partenza alle 7.50. Dal 1° giugno le corse diventeranno giornaliere. Gli orari di ritorno verso Salerno sono: 16.25 da Procida, 17.15 da Ischia e 18.50 da Capri. È prevista anche una corsa diretta per Capri alle ore 8.40, con ritorno sempre alle 16.25.

Anche la compagnia NLG – Navigazione Libera del Golfo garantisce partenze dal Terminal Zaha Hadid. L’orario attualmente attivo prevede una corsa alle 8.25 con fermate a Napoli, Sorrento e Capri, e ritorni programmati alle 15.35 da Napoli, 16.05 da Sorrento e 17.15 da Capri.

Per eventuali modifiche legate alle condizioni meteo-marine o per dettagli aggiornati su orari e disponibilità, è consigliato consultare i siti ufficiali delle compagnie Alicost e NLG.

Con un’offerta sempre più articolata, Salerno si conferma snodo turistico e logistico di rilievo per tutto il Sud Italia, capace di coniugare l’accoglienza delle grandi crociere con l’efficienza dei collegamenti marittimi locali.