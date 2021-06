A Wembley l’Inghilterra affronta la Scozia nella seconda giornata del Gruppo D di Euro 2020. Le probabili formazioni e dove vedere il match

Questa sera, a Wembley, si gioca il derby della Gran Bretagna tra Inghilterra e Scozia, match valido per la seconda giornata del Gruppo D. La sfida tra le due Nazionali è la più antica e la più disputata al Mondo tra le Nazionali, con 114 gare in totale. C’è anche un precedente agli Europei del 1996 giocato sempre a Wembley, che terminò con la vittoria per 2-0 dell’Inghilterra. Gli inglesi conducono il girone insieme alla Repubblica Ceca, mentre la Scozia è a zero insieme alla Croazia.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e verrà trasmesso su Sky ed in chiaro su Rai1.

Le probabili formazioni

QUI INGHILTERRA- Southgate conferma la squadra che ha battuto la Croazia all’esordio. Difesa composta da Stones e Mings, con Walker e Shaw terzini. A centrocampo Mount, Rice e Phillips, in avanti Sterling, Foden e Kane. Ancora fuori quindi Rashford e Sancho.

QUI SCOZIA- Difesa a tre formata da Hendry, Hanley e Tierney. McTominay, McGinn e Armstrong a centrocampo, Forrest e Robertson a spingere sulle fasce. In avanti la coppia formata da Adams e Dykes.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. All. Southgate.

Scozia (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; Forrest, Armstrong, McTominay, McGinn, Robertson; Adam, Dykes. All. Steve Clarke.