“Lo stadio è il luogo adatto ad accogliere, nel rispetto delle normative, tutti quelli che vorranno salutarlo”, ha detto il papà di Merlo

Si terranno questo pomeriggio alle 17.00 presso lo Stadio Comunale “Toni Zen” di Rosà (Vicenza) i funerali di Michele Merlo, ex concorrente di Amici, morto a 28 anni a causa di una leucemia fulminante.

Potrebbe interessarti:

Le esequie, a cui sono attesi amici, fan ed esponenti del mondo della cultura e della politica, saranno celebrate da padre Carlo Maria Veronesi (amico della famiglia Merlo) il quale subentra al parroco titolare di Rosà, Don Angelo, che avrebbe preferito dare l’ultimo saluto a Michele Merlo, conosciuto dal pubblico Mediaset con il nome d’arte Mike Bird, in Chiesa anziché allo stadio, onde evitare la spettacolarizzazione di un momento di grande dolore. Così il padre di Michele al Giornale di Vicenza:

“Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo così rivolti a Don Carlo, che ha subito accettato di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo”.

Intanto, rimane aperta fino alle 11.00 di oggi, presso la cappella dell’istituto religioso Maria Ausiliatrice di Rosà, la camera ardente allestita per Michele Merlo: qui nei giorni scorsi è giunta anche Emma Marrone, che di Mike era stata coach ad Amici dopo l’addio al veleno di Morgan.