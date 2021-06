Buone notizie per la Spagna, impegnata ad Euro 2020. Il capitano della squadra Sergio Busquets è risultato negativo al Covid

La Spagna si prepara per la sfida di domani sera contro la Polonia. Dopo l’esordio negativo contro la Svezia, la squadra di Luis Enrique è obbligata a vincere per non arrivare a giocarsi tutto all’ultima giornata con la Slovacchia. Già contro la Polonia di Lewandowski, gli spagnoli dovrebbero poter contare su un’arma in più , ovvero il ritorno del capitano Sergio Busquets.

Infatti, il centrocampista del Barcellona, è risultato negativo al tampone ed ha avuto il permesso di raggiungere i compagni a Siviglia. Difficilmente partirà titolare domani sera, ma non è escluso un suo ingresso in campo a partita in corso. Luis Enrique potrà quindi contare per i prossimi impegni sulla classe e sull’esperienza del suo capitano. Di seguito il comunicato della Federazione Spagnola:

“Il capitano della Selección, Sergio Busquets, si unirà questo venerdì al ritiro della Spagna e viaggerà con la squadra a Siviglia dopo aver superato il Covid-19. Il catalano è risultato negativo all’ultimo test e, una volta eseguiti tutti i protocolli sanitari, nelle prossime ore potrà tornare con la squadra.

Sergio Busquets tornerà a incontrare i compagni a poche ore dal trasferimento a Siviglia in vista della seconda partita della Spagna a Euro 2020 contro la Polonia. La Selección spagnola atterrerà questo pomeriggio a Siviglia. Alle 20.30 ci saranno le conferenze stampa ufficiali prima della sfida di domani con la presenza di Luis Enrique e Álvaro Morata”.