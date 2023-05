Instagram Down: cosa è successo la notte scorsa?

di Rita Milione

Nella notte tra il 21 e il 22 maggio in Italia e in tutti Paesi dove opera il social network, poco dopo la mezzanotte Instagram ha smesso di funzionare. Il blocco era totale: non si riusciva a pubblicare nessun contenuto, non si riusciva ad aggiornare il feed per vedere i contenuti degli altri utenti e non si riusciva ad accedere ai nuovi messaggi. Il sistema andava in crash restituendo un messaggio di errore.

Secondo il portale Downdetector.it, dopo le 00:20 il numero di segnalazioni ha cominciato a calare, restando però sempre nell’ordine delle migliaia. Quando l’orologio segnava le 01:41 le segnalazioni si sono fermate.

In passato altri blocchi avevano colpito tutte le piattaforme del gruppo Meta quindi anche Facebook e WhatsApp, mentre stavolta soltanto Instagram si è bloccato. Le ipotesi che circolano rimandano a un problema legato ai server della piattaforma. Secondo altri utenti, invece, potrebbe essere un aggiornamento del sistema che ha causato il crollo di tutta l’infrastruttura.

Dave Arnold, portavoce di Meta, a The Verge e Variety ha parlato soltanto di un problema tecnico che ha impedito l’accesso a Instagram: “Abbiamo risolto il problema nel più breve tempo possibile, ci scusiamo per ogni conseguenza causata da questo blocco”. Dopo qualche ora anche l’account Twitter di Instagram si è scusato per il momentaneo Instagram Down.