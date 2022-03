Instagram, novità in arrivo: pronti i moderatori per le Live

Annuncio importante in casa Meta: anche Instagram è sul punto di dotarsi della funzione Moderatore all’interno delle proprie dirette. Questo l’annuncio apparso sul profilo Twitter del social network “fotografico” deciso a combattere odio e fake news.

Sarà possibile, infatti, decidere di aggiungere uno o più moderatori alle proprie live streaming, permettendo dunque a queste persone designate di tenere a bada eventuali utenti non desiderati. Una funzione a lungo attesa che servirà a limitare i “famosi” disturbatori e rendere la diretta un luogo avulso da contrasti e frasi inopportune.

Non è ancora chiaro quando verrà attivata questa nuova opzione, le cui modalità di funzionamento appaiono simili a quelle di un semplice invito alla Live Instagram. Sarà dunque necessario procedere dall’interno della diretta per a designazione degli utenti prescelti alla moderazione. Nelle loro mani la possibilità di segnalare commenti, censurare messaggi ed eventualmente bannare i responsabili di comportamenti non consoni.