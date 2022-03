Pierpaolo Pretelli: la battuta sulla Rai divide il web

Ospite a Verissimo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si è lasciato sfuggire che voleva essere solamente scherzosa e che, invece, sembra avere scatenato una polemica nel mondo dell’Internet. Nello studio di Silvia Toffanin, infatti, Pierpaolo ha recentemente parlato della sua carriera e dei recenti progetti Made in Rai che lo hanno coinvolto recentemente, compresi Domenica In e Tale e Quale Show.

Tuttavia, a un certo punto dell’intervista Pierpaolo Pretelli ha dichiarato scherzosamente: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’, tornare qui e trovare aria fresca è piacevole“.

Una battuta che voleva essere solo uno scherzo e che invece ha diviso il web che hanno male interpretato quanto dichiarato dal conduttore, considerandolo un’ingrato nei confronti dell’azienda che gli ha dato la possibilità di compiere i primi passi nel mondo dello spettacolo. La notizia sembra essere giunta anche a Mara Venier, la quale sulle sue Instagram Stories ha condiviso lo screen di un tweet che riportava parti dell’intervista di Pierpaolo, commentando il tutto con un “Porello“.

Pierpaolo Pretelli, vedendo che le sue parole sono state fraintese, ha deciso di pubblicare un tweet in cui spiegava la situazione: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai. Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv talk! Sarò sempre grato a Mara e Carlo. In seguito, Pretelli ha anche pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Mara Venier e che l’ex partecipante del GF Vip custodisce gelosamente in salotto“.

Al che, Mara Venier si è limitata a commentare di nuovo sui social la questione dicendo solamente: “Ok Pierpaolo (Pretelli), tranquillo…ci vediamo presto”. Sembra che la tempesta di polemiche si sia finalmente placata.