Silvia Toffanin nuova conduttrice di Striscia la Notizia

Silvia Toffanin in una nuova veste per il suo pubblico. La presentatrice di Verissimo, infatti, dal 21 febbraio 2022 farà il suo debutto nel tg satirico di Striscia la Notizia.

Anche se la sua esperienza durerà solo una settimana, dal 28 febbraio al timone del programma di Antonio Ricci ci saranno i veterani Francesca Manzini e Gerry Scotti, è stato assicurato al pubblico che vedrà una nuovo volto della Toffanin, più leggero e ironico.

La conduttrice, campionessa di ascolti con il suo Verissimo ormai dal 2006, affiancherà Ezio Greggio in questa nuova (seppur breve) avventura. Una prima esperienza che sicuramente servirà come prova per la rete che forse, dopo anni di lavoro e successi, vorrebbe regalare nuovi progetti e nuove esperienze a Silvia Toffanin.

Sicuramente, la conduttrice, sta sostituendo la collega Michelle Hunziker, volto amatissimo di Striscia la Notizia e spalla già da diversi anni di Ezio Greggio nella conduzione del tg. La Hunziker è assente per il nuovo progetto di Canale 5 che la vede coinvolta: dopo All Together Now infatti, la showgirl è pronta ad entrare nelle case degli italiani con il programma Michelle Impossibile.

Un debutto, quindi, per Silvia Toffanin che dovrà abbandonare i toni rilassati delle sue interviste per cimentarsi in qualcosa di più complicato come la satira.