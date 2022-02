Dalai Lama: le frasi che hanno cambiato il modo di pensare

Dalai Lama è il titolo attribuito alla guida spirituale della tradizione buddista tibetana. In lingua tibetana, Lama significa “Maestro spirituale”; Dalai, invece, è una parola di derivazione mongola che indica l’oceano o una vasta distesa d’acqua. Dunque, Dalai Lama si può tradurre come “Maestro oceanico (di saggezza)”.

L’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, è una figura molto influente e nota a livello internazionale, che ha ricevuto anche il premio Nobel per la pace: oggi è considerato l’esponente di una grande tradizione spirituale e di una cultura che cerca di sfuggire all’estinzione.

Le frasi più belle

1) Ogni giorno, dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.



2) Vivi una buona, onorevole vita, di modo che, quando ci ripenserai da vecchio, potrai godertela una seconda volta.



3) Una persona altruista e compassionevole è in genere una donna o un uomo più felice, più sereno.

4) Un’atmosfera amorevole nella tua casa dev’essere il fondamento della tua vita.



5) Un modo efficace per combattere l’angoscia è preoccuparsi meno di sé e più degli altri. Quando davvero comprendiamo le difficoltà degli altri, le nostre perdono di importanza.



6) Apri le braccia al cambiamento, ma non lasciar andare i tuoi valori.

7) Tieni sempre conto del fatto che un grande amore e dei grandi risultati comportano un grande rischio.

8) Talvolta si crea una potente impressione dicendo qualcosa e talvolta si crea un impressione altrettanto significativa tacendo.



9) Sviluppando più tolleranza e pazienza, sarà più facile che si sviluppi la vostra capacità d’essere compassionevoli e, quindi, altruisti.



10) Senza amore non potremmo sopravvivere. Gli esseri umani sono creature sociali e prendersi cura gli uni degli altri a vicenda è la base stessa della nostra vita.



11) Se riuscite a coltivare stati mentali salutari prima di andare a dormire e permettete loro di perdurare durante il sonno senza distrarvi, allora anche il sonno diverrà salutare.



12) Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.



13) Ricorda che non ottenere quel che si vuole può essere talvolta un meraviglioso colpo di fortuna.



14) Ricorda che il miglior rapporto è quello in cui ci si ama di più di quanto si abbia bisogno l’uno dell’altro.



15) Quello che davvero muove la nostra vita è la felicità.



16) Quando ti trovi in disaccordo con le persone a te care, affronta soltanto il problema attuale, senza tirare in ballo il passato.



17) Quando perdi, non perdere la lezione.

18) Prendersi cura del pianeta è come curare la propria casa e poichè noi esseri umani viviamo e siamo immersi nella natura, è assurdo distruggerla e rovinarla.



19) Non esiste una via per la pace, la Pace è la Via.



20) Non cedere. Se sei pessimista fin dall’inizio, non ce la farai di certo. Se sei fiducioso e ottimista, in qualche misura il successo ti arriderà. Non è importante vincere la medaglia d’oro, ma fare del proprio meglio.