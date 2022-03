6 suggerimenti molto utili per ottenere followers su Instagram

Quanti suggerimenti si possono seguire per ottenere followers su Instagram? abbiamo provato a riassumerne 6 per voi.

Quando si “ottengono” molti followers, si accede ad un mondo quasi magico. Grazie al suo grandissimo numero di utenti attivi mensili, Instagram per chi fa marketing è una mecca felice.

La piattaforma, infatti, permette a qualcuno di raggiungere la sua nicchia di utenza con qualche tocco di dita.

Come si fa ad ottenere un aumento di followers su Instagram non è una scienza completamente esatta e sono in molti a farsi questo genere di domanda. Una delle pratiche più comuni è quella di comprare followers sfruttando servizi come Instapiu.it ma è bene sapere che non è l’unico modo per poter ottenere tale risultato.

Nonostante tale servizio offra account veri per effettuare una crescita organica ben vista dagli algoritmi, esistono sistemi per ottenere followers su Instagram gratis sfruttando con intelligenza il funzionamento della piattaforma.

Con un po’ di strategia e di pazienza chiunque può mettere insieme quello che serve per avere sempre più followers.

Ottenere followers gestendo con criterio i contenuti

Instagram è il luogo dove una pletora praticamente infinita di brand e influencer si incontrano e scontrano in lotte volte ad ottenere il pubblico.

Per questo motivo è importante assicurarsi che il proprio profilo risulti interessante se comparato agli altri presenti all’interno della piattaforma, visto che è un modo intelligente per aumentare i followers.

Criteri per fare followers su Instagram

Le cose a cui bisogna fare particolare attenzione a livello di contenuti e presentazione sono le seguenti:

Immagine profilo: deve essere capace di rappresentare i contenuti ed i valori di chi si rappresenta sui social Biografia: deve essere capace di riassumere chi si è e cosa si fa sulla piattaforma Storie in evidenza: aiuta il riassunto portato avanti dalla biografia con una maggiore quantità di contenuti e dettagli, indispensabili per sperare in un aumento follower. Feed: le foto che devono comparire immediatamente al visitatore devono essere accattivanti e, quantomeno, spronare all’esplorazione del resto del profilo; giocare con le regole del graphic design è buona cosa in questi casi.

Ottenere followers nuovi con gli hashtag e la geolocalizzazione

Usiamo una metafora per semplificare un concetto: se il tuo account Instagram è un treno, gli hashtag sono le rotaie che tale treno usa per indirizzarsi da qualche parte. Questo accade perché gli hashtag hanno uno scopo ben preciso: riassumere, per il pubblico, su cosa vertono i tuoi contenuti.

Instagram permette ai suoi creatori di contenuti di utilizzare fino a 30 hashtag diversi all’interno della descrizione di un post. Diversi studi hanno sottolineato che se si vogliono ottenere followers, è bene usare tra 9 e 12 hashtag per contenuto.

Usare gli hashtag non significa scrivere parole a caso ma significa fare ricerca su cosa il pubblico ritiene identificativo. A volte, oltre agli hashtag, per aumentare followers è bene sfruttare anche la geolocalizzazione del post.

In questo modo il post sarà più semplicemente visualizzabile da qui, nel luogo geolocalizzato, ci vive.

Aumenta i tuoi followers rendendo il tuo brand divertente attraverso le storie

Fare followers su Instagram non significa soltanto creare contenuti pettinati o fare foto ingessate e noiose. Instagram, da quando ha rubato ad un altro social network le storie, è diventato un luogo dove è possibile anche caricare dei contenuti la cui durata nel tempo è limitata.

Le storie, infatti, sono uno degli strumenti cardine di una strategia che punta a creare connessioni personali con i propri seguaci. Per questo motivo usa le storie per far vedere i retroscena o usa in maniera intelligente gli sticker interattivi per aumentare le interazioni.

La piattaforma presenta anche la possibilità di utilizzare dei filtri per abbellire visivamente questi contenuti. I filtri possono essere anche creati da zero da utenti esperti per aumentare la visibilità del proprio brand e guadagnare più follower su Instagram.

Consigli per fare belle storie su Instagram

Usare le storie per avere followers su Instagram è una strategia piuttosto inflazionata che, al momento, non viene nemmeno incentivata in maniera artificiale dal funzionamento dell’algoritmo.

Le storie senza contenuti interattivi o puramente visive, infatti, hanno una reach inferiore; Instagram premia tutti i tipi di contenuti che portano all’interazione dell’utente.

In questo caso il modo migliore per capitalizzare è usare gli sticker interattivi: domande, musica, sondaggi, fotografie dentro le storie o i filtri; in questo modo è possibile farsi aiutare dall’algoritmo ad aumentare i followers.

Usare l’engagement per fare follower su Instagram

Uno dei parametri più importanti a cui fare attenzione se si vogliono ottenere nuovi followers gratis è l’engagement. Questo parametro, infatti, sta ad indicare quanto il pubblico reagisce ai contenuti che si fanno.

La misurazione di questo parametro passa attraverso le azioni che un utente può fare su Instagram tra like, commento, DM, salvataggio in archivio e così via. Più elevato è l’engagement e più l’algoritmo della piattaforma spingerà il contenuto facendo aumentare follower su Instagram.

Quando crei un contenuto o scatti una foto ricordati sempre di includere, da qualche parte, un segmento o un richiamo che porti gli utenti ad eseguire un’azione.

Commentare, lasciare like, condividere sono le tre cose più importanti da fare per poter crescere follower Instagram.

Compra follower per crescere su Instagram

Sopra abbiamo visto il nome di un servizio che permette ad un utente di ottenere più followers su Instagram attraverso una transazione economica. Un acquisto è anche molto utile per le pagine che hanno bisogno di cambiare la propria immagine pubblica.

Un boost importante in termini di seguaci, infatti, può rendere una pagina più affidabile agli occhi dell’utente. Una pagina più affidabile è più probabile che ottenga più followers e così via: è un serpente che si morde la coda.

C’è un però a tutto questo: se si vuole ottenere un aumento di followers attraverso l’acquisto, bisogna assicurarsi che il servizio utilizzato fornisca soltanto profili reali. I servizi che vendono profili fake o bot, ad esempio, rischiano di peggiorare la situazione inimicandosi l’algoritmo con i loro comportamenti.

Ottenere followers su Instagram con le Ads

Come avere più followers su Instagram se non con una potente campagna pubblicitaria indirizzata al pubblico giusto? Le pubblicità di Instagram sono un modo parecchio economico per sfruttare a proprio vantaggio il database della piattaforma.

Il modo migliore per ottenere un ritorno in termini di aumento followers è quello di scoprire quali sono i propri post che funzionano meglio e rilanciarli attraverso un ads. Instagram permette agli utenti di creare questo genere di ads secondo diversi formati come storie, caroselli e così via. Una volta scelta la modalità migliore sarà semplicemente necessario aspettare e guardare arrivare i follower Instagram gratis.