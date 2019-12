Inter-Genoa 4-0: Lukaku e Esposito protagonisti, Conte ancora in testa

Grande prova dell’Inter che nel secondo anticipo di Serie A batte 4-0 il Genoa. Lukaku decisivo con una doppietta, Esposito alla prima da titolare segna su rigore. Motta verso l’esonero

L’anticipo di Serie A Inter-Genoa finisce 4-0 e mette un punto esclamativo al lovoro fin qui svolto da Conte sulla panchina dell’Inter. Nonostante le assenze di Brozovic e Lautaro senza grandi affanni i nerazzurri riescono a guadagnare i tre punti contro un Genoa distratto e mai in partita.

La partita

L’Inter parte subito forte e ha subito il controllo della gara. Lukaku si muove bebe ed Esposito gli gira intorno offrendo varie soluzioni. La sblocca proprio il belga: cross dalla destra di Candreva e spizzata vincente di Lukaku. Dopo pochi minuti è raddoppio. Sempre Lukaku protegge palla e serve sulla corsa Gagliardini che spara in porta: è 2-0.

Nella ripresa il copione è lo stesso. Inter subito propositiva con Lukaku che davanti a Radu spara addosso al portiere. Tranne qualche sussulto di Sanabria il Genoa è sempre in affanno e perde molte palle in difesa.

Al 64′ Gagliardini messo giù in area: è rigore. Sul dischetto si presenta inizialmente Lukaku che però lascia il tiro dagli undici metri al classe 2002 Esposito che non sbaglia e sigla un gol storico. L’ex-Manchester United viene ripagato al 71′, infatti trova la doppietta con un gran sinistro all’incrocio. Inter-Genoa termina 4-0 e Conte si gode le feste natalizie in testa alla classifica.

Il tabellino di Inter-Genoa

Marcatori: 31′, 71′ Lukaku, 33′ Gagliardini, 64′ rig. Esposito

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (75′ Lazaro), Vecino, Borja Valero, Gagliardini (72′ Sensi), Biraghi (78′ Dimarco); Esposito, Lukaku. – All. Conte

GENOA (4-3-1-2): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Jagiello (62′ Rovella); Agudelo; Sanabria (75′ Cleonise), Pinamonti (72′ Favilli). – All. Thiago Motta

Ammoniti: Cassata, Bastoni, Romero, Agudelo, Favilli

Leggi anche