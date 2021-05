La trasferta dell’Allianz Stadium non sarà privata di alcuni dei suoi protagonisti: Lukaku e gli altri 3 giocatori dell’Inter coinvolti nella “festa” non mancheranno la sfida di vertice

Non ci saranno multe né esclusioni per i 4 giocatori dell’Inter che ieri, in seguito alla sfida di campionato contro la Roma, sono stati fermati dalle forze dell’ordine ben oltre l’orario di coprifuoco.

Lukaku, Hakimi, Young e Perisic non avrebbero preso parte a una festa, come inizialmente emerso da indiscrezioni, ma si sarebbero riuniti esclusivamente per una cena.

Questa la ragione che ha indirizzato la decisione della società nel non infliggere sanzioni disciplinari ai giocatori, né tantomeno estrometterli dalla trasferta contro la Juventus di sabato prossimo.

Intanto alla Pinetina gli animi dei giocatori dell’Inter appaiono distesi, con Conte e Lautaro riappacificatisi dopo lo screzio avvenuto ieri durante la partita, e protagonisti di una simpatica gag, con i due nei panni di pugili rivali.

A fare da arbitro dell’incontro è proprio Romelu Lukaku, altro giocatore che dopo qualche ora di tempesta mediatica sembra tornato nei ranghi del mister salentino.

Questo il video apparso sull’account ufficiale dell’Inter: