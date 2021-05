L’agenzia dei monopoli e delle Dogane rilascia i nuovi codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Vincitori e premi previsti

L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane ha reso noti sul suo profilo Twitter i codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Si tratta di dieci premi da 100 mila euro per i clienti e da 20 mila per gli esercenti del cliente vincitore. Si parla di un totale di 1,2 milioni di euro.

I codici vincenti

I premi della Lotteria degli scontrini

Previsti dieci premi da 100mila euro e 20mila tra clienti, quindi chi compra e gli esercenti, chi vende. Secondo i dati offerti dal Mef, oltre 4 milioni di italiani avrebbero richiesto il codice per partecipare alla lotteria, mentre salgono a 17 milioni gli acquisti per la prima estrazione mensile.

Novità prevista, invece, per giugno, con le estrazioni settimanali e la distribuzione di 15 premi da 25.000 euro per i clienti e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A gennaio 2022 è, invece, prevista la prima estrazione annuale, premiando uno degli acquisti effettuato dal 1 febrario al 31 dicembre 2021, con ben 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione per un esercente fortunato.

L’estrazione

L’estrazione dei codici vincenti della Lotteria degli Scontrini sarà gestita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, specificando che l’estrazione avverrà presso il Campus Sogei, partner dell’amministrazione finanziaria.

Per tutte le altre estrazioni, saranno effettuate quelle: settimanali, con 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti, estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per i clienti e 10 premi da 20mila per gli esercenti.

Seguirà poi, l’appuntamento con l’estrazione annuale con un premio di ben 5.000.000 di euro per chi compra e un premio da 1.000.000 per l’esercente.