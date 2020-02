Altro stop per Stefano Sensi: il centrocampista nerazzurro out contro i biancocelesti per un problema allo scafoide. Tempi di recupero ancora incerti

Non c’è pace per Stefano Sensi, in questa prima, sfortunata annata in maglia nerazzurra. L’ennesimo infortunio di questa stagione costringe, infatti, il centrocampista ex Sassuolo a un nuovo periodo di stop forzato.

Il regista urbinate non prenderà parte alla sfida contro la Lazio dopo esser aver rimediato un’infrazione allo scafoide durante il match di Coppa Italia contro il Napoli di mercoledì scorso.

Come riportato dal sito ufficiale della società “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”.

Una stagione travagliata che non ha permesso al folletto classe ’95 di esprimere al massimo le proprie qualità e partecipare con continuità alla campagna scudetto degli uomini di Antonio Conte.

Nonostante un inizio sorprendente condito da gol e ottime prestazioni, Sensi ha dovuto fare i conti con numerosi problemi fisici, soprattutto legati agli adduttori, che lo hanno tenuto fuori nella seconda parte del girone d’andata.

