Inter, oltre il fallo di mano non c’è nulla

di Antonio Di Mita

Una partita a tratti noiosa. Sembrava di vedere sempre le stesse dinamiche ad ogni movimento della palla, per tutti i 90 minuti di gioco. L’Inter ha dimostrato ancora una volta il suo più grande limite e difetto quest’anno: contro le squadre chiuse non sa produrre niente. È si vero che la partita è stata indirizzata grazie ad un episodio, il famoso (e abitudinale a quanto pare) fallo di mano di Rabiot, ma la squadra di per sé non ha creato nulla. Una delle qualità, forse la più marcata, che affibbiata ad Inzaghi al suo arrivo era quella di aver aggiunto più dinamiche al sistema di gioco interista. Dopo un anno queste azioni non hanno più la stessa qualità, anzi, sono diventate prevedibili e scontate.

Il passaggio per via laterali ha trovato sempre un blocco, e nessuno ha mai provato l’ 1vs1 in 80′ di partita. Il prima a provarci è stato Raul Bellanova, subentrato al 80′ al posto di un ancora inguardabile Dumfries, reo anche in questa partita del gol subito. L’Inter attualmente non offre davvero nulla in campo. La posizione in classifica sempre più in bilico è il giusto bilanciamento per una squadra che non sa cosa può dare davvero con questo gioco. Nel doppio confronto la Juventus ha dunque meritato entrambe le vittorie contro i nerazzurri.