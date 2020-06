A San Siro, pirotecnico 3-3 tra Inter-Sassuolo: finale thriller, Magnani all’89’ regala il pari ai suoi e spegne i sogni titolo per la squadra di Conte

Un’altalena di emozioni che non vede né vincitori e né vinti: Inter-Sassuolo regala spettacolo per i tifosi da casa e ai pochi intimi presenti allo stadio. A San Siro, termina 3-3 con il gol siglato da Magnani all’89’ a fissare il punteggio.

Cronaca

Al pronti-via, la squadra di Conte si fa trovare impreparata su un’azione di rimessa da parte del Sassuolo ed i neroverdi ne approfittano per bucare Handanovic. Al 4′, Djuricic pesca con i tempi giusti Ciccio Caputo ed è bravo a beffare il portiere sloveno, portando in vantaggio i suoi.

L’Inter non parte benissimo ma col passare dei minuti prende campo e prova ad assediare la porta di Consigli, senza trovare il gol del pareggio. La prima chance è per Sanchez (preferito a Lautaro dal 1′) ma il colpo di testa del cileno termina a lato. Il match prosegue sul filo dell’equilibrio con il Sassuolo che non si fa impressionare dal ritorno nerazzurro e sfiora anche il 2-0 con un tiro a giro di Berardi di poco a lato.

Nel finale di tempo arriva la doppia svolta: al 40′, Boga, nel tentativo di spazzare, colpisce Skriniar e per Massa è penalty. Dal dischetto, Lukaku non sbaglia e fa 1-1. Poco prima del duplice fischio, la squadra di Conte la ribalta: uno-due sull’asse Biraghi-Sanchez, l’ex-Fiorentina riceve palla in area e batte ancora Consigli.

Il primo quarto d’ora della ripresa è all’insegna della girandola di cambi e poche emozioni. Conte inserisce Agoume e Lautaro Martinez: l’argentino propizia un’azione che porta al tiro Lukaku al 64′, Consigli respinge ma sui piedi di Gagliardini che da due passi si mangia un gol clamoroso, mandando la palla sul montante.

L’Inter non riesce a trovare il colpo del ko mentre il Sassuolo recrima al 76′ per un presunto mani in area di rigore di Ashley Young su un cross di Djuricic ma per Massa non ci sono gli estremi per il penalty. Ma l’ex-Manchester United commette l’ingenuità meno di cinque minuti dopo quando atterra nettamente Djuricic. Massa non fa una piega questa volta: dal dischetto, Berardi non sbaglia e fa 2-2.

L’Inter si rigetta nuovamente in avanti a caccia del vantaggio: all’84’, Lukaku raccoglie una corta respinta di Consigli e gonfia la rete ma la bandierina si alza ed è tutto inutile. La gioia tuttavia è rimandata di poco: su un calcio di punizione battuto da Candreva, Borja Valero si trova praticamente tutto solo nell’area piccola – dimenticato da Defrel – e appoggia alle spalle di Consigli per il 3-2.

Finita qua? Neanche per sogno. Il Sassuolo non molla un centrimetro e trova il clamoroso 3-3 all’89’ con Magnani – entrato da pochi minuti – che si ritrova il pallone da pochi passi dalla porta di Handanovic su un tiro-cross di Kyriakopoulos e non fallisce. Nei tre minuti di recupero, si segnala il rosso per Skriniar (doppia ammonizione). Finisce così un’emozionante sfida tra Inter-Sassuolo.

Il tabellino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54′ De Vrij), Bastoni; Moses (75′ Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75′ Young); Eriksen (62′ Agoume); Sanchez (62′ Lautaro Martinez), Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (79′ Magnani), Ferrari, Rogerio (46′ Kyriakopoulos); Obiang, Magnanelli (58′ Locatelli); Berardi, Djuricic, Boga (68′ Haraslim); Caputo (58′ Defrel).

Arbitro: Massa

Marcatori: 4′ Caputo (S), 41′ rig. Lukaku, 46′ pt. Biraghi, 81′ Berardi (S), 86′ Borja Valero, 89′ Magnani (S)

Ammoniti: Rogerio (S), Skriniar (I), Bastoni (I), Conte (allentore Inter)

Espulsi: 93′ Skriniar (I) per somma di ammonizioni

Leggi anche