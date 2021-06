Novità di mercato in casa Inter: si studia il colpo Calhanoglu in scadenza con il Milan. Il turco non ha ancora le idee chiare sul suo futuro

Come riporta Gianluca Di Marzio, Calhanoglu sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Milan e non sembra intenzionato ad accettare la proposta rossonera. I nerazzurri devono risolvere il problema legato ad Eriksen, che potrebbe non giocare più in Serie A visti i rigidi protocolli sui problemi di cuore.

Potrebbe interessarti:

L’Europeo di Calhanoglu non è stato certo dei migliori, anzi non ha per nulla brillato insieme alla sua Nazionale. Il turco non ha inciso nelle tre partite e sta facendo vacillare anche il Milan. Le richieste sono alte, almeno cinque-sei milioni di euro per rinnovare il contratto. Anche l’Atletico Madrid è interessato al numero dieci rossonero, ma dopo l’acquisto di De Paul potrebbero fare un passo indietro.

Per ora Calhanoglu non ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro ma ha fatto solo un mea culpa per il brutto Europeo: “Siamo arrivati a questo torneo con grandi obiettivi, ma purtroppo non è andata come volevamo. Siamo sconvolti. Noi capitani ci assumiamo tutte le responsabilità, io, Burak, Ozan. Tutti i giocatori si assumono la responsabilità qui”.