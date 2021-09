iOS 15: cosa cambia su iPad? Ecco le novità

- Consigliato per te -

Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di iOS 15 per i suoi dispositivi più recenti: ecco le novità su iPad

Da pochi giorni, dopo l’ultimo Keynote in cui è stato finalmente annunciato iPhone 13 e i suoi fratelli, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento del suo sistema operativo programmato per i suoi devices: iOS 15.

Oltre alle rinominate differenze tra il 15 e il suo predecessore sul melafonino, quali sono invece le novità su iPad? In questa guida ve ne elencheremo alcune.

Widget sulla schermata Home

Dopo l’installazione di iOS 15 sul vostro tablet prima di tutto troverete del disordine nella Home, infatti vi balzerà all’occhio la prima implementazione del sistema operativo aggiornato: la presenza dei widget sulla schermata home. Per poterlo fare basta semplicemente tenere premuto sulla schermata home, come se si volesse spostare la disposizione di un’applicazione, e poi basta toccare il tasto “+” che appare in alto a sinistra, scegliere poi un widget e quindi una dimensione della stessa.

Split View facilitata

Adesso lavorare su più applicazioni sarà più facile data la presenza di tre puntini posti in alto in ogni schermata di una app: dopo averli toccati, si può toccare un simbolo per mettere l’applicazione di lato per poi selezionare un’altra che andrà a coprire i 2/3 o l’altra metà del vostro schermo. Si possono ridimensionare le finestre trascinando il divisore oppure spostandolo verso un dato per chiudere una finestra.

Libreria app

Una nuova feature di iOS 15 è la possibilità di vedere le app organizzate per categoria: per farlo si può selezionare l’opzione “Libreria app” sul dock e far scorrere verso sinistra tutte le pagine della schermata home.

Nota rapida

Per appuntare qualcosa su un’app o un sito web si può scorrere verso l’alto dall’angolo in basso a destra con il dito o con l’Apple Pencil per far uscire una nota rapida. Bisogna trascinare la nota fuori dallo schermo per salvarla; la si può anche cercare in un secondo momento sull’app Note.

Full immersion

La nuova funzione degli iPhone è disponibile anche per iPad, si tratta di “Full immersion”: si possono disattivare l’audio delle notifiche che non ci interessano mentre lavoriamo, ci alleniamo o ci dedichiamo ad altre attività. Basta aprire il centro di controllo in alto a destra e quindi selezionare l’opzione.

FaceTime per tutti

Da adesso è possibile effettuare chiamate FaceTime anche con chi non ha dispositivi Apple: si può condividere un link per una chiamata FaceTime a cui possono partecipare anche le persone con dispositivi Android e Windows. Per far partire una chiamata basta toccare l’opzione “Nuova chiamata FaceTime”, aggiungere i contatti che si desiderano e quindi invitare tramite Messaggi.