Testo e curiosità sul brano “Finalmente io”, che Irene Grandi presenta in gara al Festival di Sanremo 2020. Dietro c’è Vasco

Esattamente vent’anni fa, Irene Grandi si piazzava seconda al Festival di Sanremo con “La Tua Ragazza Sempre”, scritta da Gaetano Curreri e Vasco Rossi. Quest’anno la triade artistica si ricompone per “Finalmente Io”, brano che la rocker toscana porterà sul palco di Sanremo 2020, con la firma del cantante di Vita Spericolata e del leader degli Stadio, insieme a due giovani autori (Righi e Casini).

“Un giorno Vasco mi ha chiamata e mi ha detto: Credo di avere la canzone giusta per te”, ha detto Irene che ha ricevuto “Finalmente Io” come regalo per i suoi 25 anni di carriera da un pezzo da novanta della musica italiana, che ha sempre visto in lei l’interprete al femminile della sua poetica: “Se io fossi una donna, sarei Irene Grandi”, ha dichiarato a più riprese Vasco.

Il testo

Di seguito il testo di “Finalmente Io”, brano in cui la Grandi ha dichiarato (a “Tv Sorrisi e Canzoni”) di ritrovarsi appieno: “Mi svelo in tutta la mia umanità, con i difetti, gli errori le mancanze. Ma poi arriva il riscatto: quello che mi concedo cantando”.

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

