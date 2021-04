Isola dei Famosi: scoperto il nome del fidanzato segreto della bella naufraga Beatrice Marchetti. Ecco chi è

Isola dei Famosi: la bella naufraga Beatrice Marchetti, che nelle ultime settimane abbiamo visto essere corteggiata dal naufrago Awed, in realtà ha un fidanzato segreto. Grazie alle indagini di “Giornalettismo” oggi sappiamo chi è l’uomo che ha rapito il cuore di Beatrice. Si tratta dell’imprenditore che lavora nel settore delle automobili d’epoca Mathieu Magni. Stando alle ricerche i due avrebbero questa relazione da circa due anni e al di fuori del programma sono anche conviventi.

Le domande che quindi tutti si stanno ponendo sono molte. Perché Beatrice avrebbe omesso questo dettaglio così importante della sua vita privata? Perché ha accettato il corteggiamento di Awed? Come mai la modella si è giustificata dicendo che Awed ha travisato? Che sia stato tutto un piano in favore delle telecamere orchestrato dalla stessa Beatrice Marchetti?

Proprio durante la puntata di ieri sera, infatti, la modella e concorrente di questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata scoperta ed è quindi stata coinvolta in un vivace confronto con gli altri. Se in un primo momento aveva negato qualsiasi tipo di attrazione nei confronti dello youtuber, in settimana si è invece lasciata andare a diversi momenti di corteggiamento. Ecco, quindi, che durante il confronto il povero Awed ha espressamente fatto presente quanto si sia sentito preso in giro da lei. Queste le sue parole: “Mi hai indotto a pensare che tu ti lasci corteggiare solo per sfruttare la dinamica. Se una persona è fidanzata mette le cose sin da subito, evidentemente questa situazione ti fa comodo“.