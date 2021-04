Entro fine aprile il presidente nerazzurro arriverà in Italia e dovrà scogliere diversi nodi: stadio, Conte e assetto finanziario

Sono passati molti giorni dallo scorso 7 ottobre, quando Steven Zhang salutò l’Inter e Milano per ritornare in Cina. Da quel giorno ad oggi sono cambiate molte cose e il prossimo ritorno del presidente nerazzurro potrebbe coincidere con la vittoria dello scudetto. Un titolo che all’Inter manca da 11 anni ma che per la proprietà cinese significa molto. Dopo un anno terribile su tutti i fronti, culminato con l’ipotesi di cessione del club a causa della poca liquidità, è un grande orgoglio per il gruppo Suning riuscire a dimostrare di vincere contro tutte le avversità.

Ma oltre ad alzare al cielo lo scudetto (quasi certo), Zhang dovrà affrontare non pochi problemi. Più che altro si tratta di sciogliere nodi dai quali dipende il futuro dell’Inter. In primis la questione finanziaria, poi sul fronte stadio dovranno essere ripresi i tavoli con il Comune e il Milan e infine anche i dubbi sull’indirizzo del progetto sportivo e soprattutto sul futuro di Conte.

Dalle prime indiscrezioni, il tema sul quale il presidente dell’Inter già si sta muovendo è quello societario e finanziario. C’è da chiarire che i problemi autunnali sono stati superati da un finanziamento straordinario che permetterà di concludere la stagione senza ulteriori affanni nel pagamento degli stipendi e della gestione ordinaria.

Ma per il futuro di certo Suning vuole tutelarsi con l’ingresso di nuovi soci. All’Inter, come spiegato già in passato serve un aumento di capitale. Cosa che non è avvenuta nell’anno scorso per via della poca liquidità a causa del Covid, ma ora le cose, almeno in Cina, stanno cambiando. Suning allora punta sul blasone e sugli investimenti futuri (stadio) per attirare finanziatori disposti a investire molto ma a rimanere minoranza. In pole sembra esserci per il momento il fondo statunitense Fortress che sembra molto interessato alla costruzione del nuovo stadio.