L’infortunio alla spalla che ha subito qualche settimana fa si è aggravato: Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi

“Il tuo bollettino non è buono e purtroppo le tue condizioni non consentono il prosieguo dell’avventura all’Isola dei Famosi”: con queste parole la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato il ritiro dall’adventure-game più longevo della televisione italiana di Paul Gascoigne.

L’ex calciatore, ed ormai anche ex naufrago, riferendosi all’infortunio alla spalla che ha subito qualche settimana fa durante una Prova Ricompensa, che lo aveva costretto a tenere una fasciatura lunga tutto il braccio e a dormire per sicurezza su una brandina, a differenza dei suoi compagni che invece dormono a terra sotto la capanna, ha spiegato – suffragando quindi la tesi di Ilary – “Adesso si è rotto pure un legamento e il tendine della spalla. Sento molto dolore, ma per me è tutto apposto perchè ho mangiato il gelato”. Anche in un momento di grande sofferenza, Paul Gascoigne non perde il suo senso dell’umorismo che sull’Isola dei Famosi gli ha fatto guadagnare l’unanime simpatia dei compagni d’avventura e, prima che Ilary Blasi possa chiudere il collegamento, ci regala un’altra perla: le telecamere del programma, infatti lo beccano mentre rovista nel frigo della camera d’albergo in cui sta riposando con il chiaro intento di rubare dei biscotti.

Al termine della quarantena imposta a tutti gli ex concorrenti dell’Isola che rientrano in Italia, Gascoigne potrà auspicabilmente presenziare in studio con Ilary Blasi e gli opinionisti del programma Lamborghini, Zanicchi, Zorzi e una volta lì avrà forse anche l’occasione di incontrare il bersaglio preferito dei suoi sketch involontari, Drusilla Gucci, della quale – in più di un mese in Honduras – non è mai riuscito a pronunciare correttamente il nome.