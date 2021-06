Il ct Roberto Mancini ha ufficializzato i convocati dell’Italia per Euro 2020. A sorpresa entra in lista anche Raspadori

Ora ci siamo, la lista dei 26 giocatori dell’Italia è completa. La Nazionale è scesa per la prima volta in campo su Rai 1, mostrandosi davanti a tutti sul palco di Notte Azzurra. C’ha pensato Amadeus, al cospetto di Mancini, a leggere i nomi di quelli che saranno i protagonisti di Euro 2020. Entra in lista Raspadori, come terza punta a disposizione del gruppo. Esclusi Mancini, Politano e Pessina.

Una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, oltre i tanti messaggi sociali veicolati. “Azzurri una volta, azzurri per sempre”, nel ricordo di Paolo Rossi e tutti i campioni scomparsi durante questo ultimo anno. L’Italia inaugurerà l’Europeo l’11 giugno allo stadio Olimpico contro la Turchia.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).