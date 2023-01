Italia, presentata la nuova maglia: “È bellissima”

Ci siamo! È stata finalmente svelata con tanta attesa la nuova maglietta dell’Italia. I colori della Nazionale Italiana di Calcio restano invariati, ma lo spot di presentazione della nuova casacca lascia presagire che ci troviamo tutti alle porte di una “nuova era”.

Ad ispirare il design della nuova maglia dell’Italia è il marmo, elemento storico e culturale su cui si fonda gran parte della cultura italiana. I richiami sulla casacca sono ai monumenti e ai luoghi culturali del paese nel corso dei secoli. Il kit “home” presenta delle rifiniture ricercatissime, che richiamano la lavorazione del marmo ad opera dei più abili artigiani del Bel paese. Il tricolore è posto al dettaglio in maniera estremamente delicata sulle spalle, sui fianchi e sulla bordatura. Ad impreziosire il kit sono i riferimenti dorati sul colletto. Per quanto riguarda il kit “away”, il colore predominante è ovviamente il bianco. Ciò a richiamare ancor di più la lavorazione di un materiale prezioso ed elegante come il marmo. I dettagli su spalle, braccia e fianchi restano pressoché invariati rispetto al kit “home”, in modo da dare continuità tra le due versioni. La sensazione, quando ci si trova davanti ad un prodotto del genere, è che l’Italia sia davvero sul punto di intraprendere un nuovo corso, fondato sul rispetto delle tradizioni e sulla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Che sia di buon auspicio, allora.