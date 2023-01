Roma, il magnate Barrack vuole i giallorossi: ecco chi è

La Roma è finita nel mirino di Tom Barrack, ricchissimo imprenditore americano amico di Donald Trump e fondatore della Colony Capital. Con i Friedkin sempre alla ricerca di nuovi investitori, le ultime indiscrezioni parlano proprio dell’ex proprietario del Psg (prima dello storico passaggio a Qatar Investment Authority). Tom Joseph Barrack è anche proprietario Fukouka Dome – stadio giapponese da oltre 50.000 posti – e di circa la metà degli immobili presenti in Costa Smeralda. La rivista Fortune, che gli ha anche dedicato una copertina, lo ha definito “Il più grande investitore immobiliare del mondo”.

Roma: l’arresto di Tom Barrack nel 2021

Nell’ultimo periodo il magnate Tom Barrack è apparso sulle pagine dei quotidiani di mezzo mondo per via del suo legame di amicizia con Donald Trump. L’imprenditore americano, infatti, ha rivestito il ruolo di consigliere senior della campagna presidenziale di Trump ed è stato nominato presidente del suo Comitato inaugurale. Il picco di notorietà, però, l’ha raggiunto a causa di vicende decisamente meno liete. Nel 2021, infatti, Barrack viene incriminato e incarcerato con l’accusa di aver lavorato come agente degli Emirati Arabi Uniti, ostacolando la giustizia e mentendo all’FBI. I risultati nel mondo del calcio con il Psg furono scadenti, ma ora il magnate sembra aver intenzione di riprovarci. La Roma è avvisata.