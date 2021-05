L’Italia metterà minuti nelle gambe contro il San Marino prima del ritiro per Euro 2020. Tante rotazioni per testare l’intera rosa

Mancano due settimane all’inizio di Euro 2020 e l’Italia di Mancini vuole candidarsi alla vittoria. Il test contro il San Marino permetterà al ct di sciogliere qualche dubbio sui 26 giocatori da convocare. Proprio per questo motivo ci saranno molte rotazioni e prenderanno parte al match non i giocatori titolari, almeno non tutti.

Alla Sardegna Arena l’Italia incomincerà a far sognare i tifosi, intanto Mancini ha rassicurato sulle condizioni fisiche di Verratti: “Penso che ce la possa fare, ha avuto un miglioramento enorme in 15 giorni. Sensi mi preoccupa un po’ ed è da valutare in questi giorni. Pellegrini sta migliorando molto”. Il tecnico sta lavorando molto sulla forza e compattezza del gruppo, quello che è stato sempre un punto a favore per gli azzurri.

Italia-San Marino sarà trasmessa ovviamente in chiaro da RA1 alle ore 20.45. La visione sarà possibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-San Marino

Italia (4-3-3): Cragno; Toloi, G. Mancini, Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Ct: Mancini

San Marino(4-5-1): E. Benedettini; Ma. Battistini, Fabbri, Rossi, Palazzi; F. Tomassini, Lunadei, Mularoni, E. Golinucci, Hirsh; Nanni. Ct: Varrella.